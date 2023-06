Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 16-án:

18:19 - Hector Bellerín visszatér a Real Betis csapatához, mint szabadügynök. Az egyezség március óta áll, hamarosan azonban hivatalossá válhat.

Hector Bellerín will be new Real Betis player, agreement on the verge of being completed — he’ll return as free agent #RealBetis



Deal almost agreed since March and now being finalised. Just waiting for the paperwork and then it will be signed. pic.twitter.com/QAu4W5cxG0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

18:16 - A Bayern München komolyan megfontolja Kyle Walker leigazolását a Manchester City-től. A bajorok részéről Pavard helyzetén múlik a döntés, Tuchel azonban nagyon kedveli a 33 éves játékost, aki vele helyettesítené a City-hez visszatérő Cancelót.

Kyle Walker, concrete target for Bayern as they keep looking for new right back after João Cancelo’s return to City. #FCBayern



Interest in Walker is serious, as SkyDE @Plettigoal revealed.



No decision made yet on official bid but Kyle’s being considered in internal talks. pic.twitter.com/nLyhibD2aL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

17:58 - Argentin sajtóhírek szerint Marcelo Gallardo egy lépésre van attól, hogy a Marseille edzője legyen, írja a Marca.

17:55 - A Burnley a Chelsea hátvédjére, Ian Maatsenre hajt. A tehetséges holland az idei szezont náluk töltötte kölcsönben és meggyőzte a vezetőséget. Nehéz lesz ugyanakkor az egyezkedés, mivel a Chelsea 20 millió fontot szeretne érte.

17:51 - A Tottenham továbbra is fontolgatja Tosin Adarabioyo leigazolását. A Fulham tehetséges hétvádje iránt a West Ham is érdeklődik.

17:48 - A Borussia Dortmund továbbra is azon dolgozik, hogy megszerezzék az Ajaxból Edson Álvarezt. A játékost Bellingham pótlására hoznák a sárga-feketék, ugyanakkor sietniük kell, mert a West Ham is beszállt a versenybe.

Borussia Dortmund keep working on the negotiations to bring in Edson Álvarez as new signing. #BVB



Proposal has been made to the player as he’s keen on the move, then official bid will be presented to Ajax.



West Ham are also interested but BVB now pushing as expected. https://t.co/x1oV1f9Fmw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

17:26 - Habár hivatalosan még nem a klub játékosa, Caglar Soyuncu-t már az Atlético orvosai kezelik, miután sérülést szenvedett a török válogatott összetartásán.

17:23 - A Freiburgnak emelnie kell a tétet, ha meg akarják szerezni a 22 éves csatártehetséget, Lucas Beltránt a River Plate-től. A németek 10 milliós ajánlatát gondolkodás nélkül visszadobták.

River Plate have no intention to accept €10m proposal from Freiburg for 22 year old striker Lucas Beltrán #River



German club insisting but no way to let him leave for that fee. pic.twitter.com/jITukRFN4V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

16:49 - Folytatódnak a tárgyalások a Chelsea és az Arsenal közt Kai Havertz-et illetően. A német már megegyezett az Arsenallal, klubja azonban 75 millió fontot kér, amin még alkudna az Arsenal.

Official bid to follow for Kai Havertz as personal terms won’t be an issue — the player given his green light to Arsenal yesterday. #AFC



Chelsea asking price has always been £75m but they will be flexible, sources confirm. Talks on. https://t.co/gB7ok1E74W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

16:45 - A Napoli aktiválta Gio Simeone 12 milliós vételi opcióját, így az argentin mától hivatalosan is a Napoli játékosa.

Napoli have officially triggered option to buy clause for Gio Simeone — he’s now Napoli player on permanent terms for €12m fee as revealed yesterday. #Napoli pic.twitter.com/nYY8KHrkHv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

16:38 - Nem hosszabbítja meg Tiemoue Bakayoko szerződését a Chelsea, így a Monacóból érkező középpályás klubnélkülivé válik.

16:33 - Giovani Lo Celso is a Barcelona radarján, mint Sergio Busquets esetleges pótlása, írja a Sky.

16:30 - Mahmoud Dahoud lett Alexis Mac Allister pótlása a Brightonnál. A Dortmundnál epizódszerepet kapó német középpályás 2027-ig ír alá.

15:35 - A Barca és a Tottenham hamarosan tárgyalni fog Clement Lenglet-ről, hogy mi legyen a védővel, aki egyelőre kölcsönben szerepelt a londoniaknál.

Tottenham and Barça will discuss again in the next days. Clement Lenglet will be discussed. #THFC



Understand Spurs have 2 more names in the list for left footed CB — but Lenglet remains among options.



Barça [especially Xavi] also appreciate Gio Lo Celso, as @ffpolo reported. pic.twitter.com/E0C5szURrX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023





14:55 - Hosszabbított Chris Smalling az AS Roma csapatával, az új szerződés 2025 nyaráig szól.

Official, confirmed. Chris Smalling has signed new deal at AS Roma valid until June 2025. #ASRoma



Agreement reached last month and now confirmed. pic.twitter.com/ydnUpDAC6M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

14:41 - Mason Greenwood továbbra is ott található a Manchester United keretében. Érvényes szerződése van, ugyanakkor a vele szemben folytatott belső vizsgálat, amit a klub rendelt el, még nem ért véget, így ennél pontosabbat nem is tudni, a korábban szexuális erőszakkal és barátnője bántalmazásával vádolt futballista ügyében.

Manchester United also confirms Mason Greenwood included in retain list. #MUFC



No outcome yet on Man United internal investigation. He’s just under contract and so remains in list; but decision will follow later. pic.twitter.com/hupTvJvBk5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023



14:12 - William Saliba hosszabíthat az Arsenallal, az új szerződés 2027-ig szól majd, plusz egy éves opcióval.

Documents approved, details fixed — William Saliba will sign new long term deal at Arsenal as expected after final talks revealed last weekend, here we go #AFC



Understand Saliba will put pen to paper when he returns from holidays. New deal: June 2027 with option 2028. pic.twitter.com/2dsoOD9pUB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

12:00 - A déli harangszó mellé friss Mateo Kovacic hír is dukál: a Manchester city és a Chelsea közvetlen kapcsolatban áll egymással. Valószínűleg megegyeznek majd a felek, de erről jelen pillanatban még korai lenne beszámolni. A horvát középpályás már tíz napja megállapodott a személyes feltételekről a friss BL győztessel, és mindenki ugyanazt akarja: lezárni sikeresen az üzletet, amire nagyon rövid időt kell már csak várni - olvasható Fabrizo Romano tweetjében.

More on Mateo Kovacić deal. Man City and Chelsea are in direct contact, talks are taking place — expectation is for deal to happen, just not done yet. #MCFC



Kovacić agreed personal terms with City 10 days ago. All parties want the same — full agreement, expected very soon. pic.twitter.com/4SsWsdiRyl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023





11:11 - Profi szerződést kötött a Bayern Münchennel a 2005-ös születésű Tarek Buchmann, három évre szól majd.

Official, completed. 2005 born centre back Tarek Buchmann has signed a 3-year professional contract at Bayern until 2026. #FCBayern pic.twitter.com/8bBE2uy8Vk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

10:36 - jól haladnak a tárgyalások Josko Gvardiol és a Manchester City között, csakúgy, mint Mateo Kovacic esetében, viszont előbbit csak egy igazán magas összegért hajlandóak elengedni Lipcséből.





10:31 - Egymással civakodnak a Premier League klubok Andre Onana aláírásáért, a Chelsea-nek a Manchester United-el is meg kell küzdenie várhatóan a tárgyalóasztalnál, ha valóban akarják a Bajnokok Ligája döntős kapust, írja a The Guardian.



09:59 - Romeo Beckham marad a Brentfordnál kölcsönben. David fia az Inter Miamitól érkezett télen hat hónapra a B csapathoz, és Premier League kupát nyertek.



09:31 - Az utolsó simításait végzi a Real Madrid Joselu szerződtetésének. A személyes feltételekben már tíz napja megállapodtak a felek, míg a teljes megállapodás a következő hét elejére datálható.

08:49 - Davinson Sanchez úgy döntött, elhagyja a Tottenhamet, mert új tapasztalatokra akar szert tenni.

Davinson Sanchez has decided to leave Tottenham this summer. Discussions will take place to find new club as he wants a new experience. #THFC



Spurs and Davinson agents, on it as @PSierraR called. pic.twitter.com/mMe52CcfHQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023



08:24 - Edin Dzeko Szalai Attila csapattársa lehet, a Feberbache ugyanis közel van ahhoz, hogy leigazolja a rutinos csatárt ingyen. Ugyanitt Vincenzo Montella lehet az új vezetőedző, a törökök tehát nem tétlenkednek.

Fenerbahçe are advancing in negotiations to sign Edin Dzeko as free agents. Talks are progressing well, he's the main target and key details are being discussed. #Fenerbahçe



Fenerbahçe are also close to appointing Vincenzo Montella as new head coach. pic.twitter.com/KzupRwq4Ue — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023





07:34 - A Chelsea előrehaladott tárgyalásokat folytat Moises Caicedóval, a személyes feltételekről közel a megállapodás. A labdarúgó és a klub több, mint egy hónapja kapcsolatban állnak egymással, a kékek 80 millió fontot adnának a Brightonnak. De Zerbi állítólag elengedi a középpályást.



07:30 - Miközben Mbappé alapos fejfájást okozott a PSG vezetőinek, a klub legfontosabb emberei Julian Nagelsmannal tárgyalnak. Megegyezés még nincs, a legfontosabbakról még csak most egyeztetnek majd a felek.



07:25 - Jól haladnak a tárgyalások a Tottenham és a Juve között, Dejan Kulusevski 30 millió euró körüli összegért lehet végleg a Spurs futballistája.

07:17 - Nincs változás N'golo Kanté ügyében, rövidesen hivatalosan is bejelentheti őt az Al Ittihad.

07:02 - Az AC Milan továbbra is dolgozik a legutóbb Frankfurtban futabllozó, de nyáron szabad ügynökként elérhető Daichi Kamada megszerzésén. A japán a klubra vár, utóbbi a technikai részleteken dolgozik.

