Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 9-én:

18:28 - Pulisic számára közelebb a távozás mint valaha. A Chelsea engedélyt adott a játékosnak arra, hogy elhagyja a csapatot, ha megfelelő ajánlatot kapnak érte. A Milan érdeklődik.

Christian Pulisic has concrete chances of leaving Chelsea this summer — he has green light from the club to try new chapter in case conditions are met. #CFC



AC Milan are informed, there are more clubs in the race. Priority: permanent transfer. pic.twitter.com/qE7tmrOFGF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2023

18:16 - Az EVerton bejelentette, hogy távozik a klubtól Asmir Begovic, Andros Townsend és Yerry Mina.

18:10 - A Liverpool és a Newcastle is érdeklődik Federico Chiesa játékjogáért. A Juventus szélsője iránt a Bayern is mutatott érdeklődést, az ára 40 millió körül mozoghat, írja a Marca.

17:22 - Paul Pogba is a szaúdi Pro League-be kerülhet. A francia játékos egy újabb nagy marketingértékkel bíró játékos, akit kiszemeltek az arabok a 90min.com értesülései szerint. A portál konkrét csapatot nem említ meg.

17:15 - A Juventus kizárta, hogy aktiválja Arek Milik 7 millió eurós opcióját, így a lengyel visszatér a Marseille-hez. A franciák szeretnék eladni a játékost, de nem hajlandóak lejjebb menni a 7 millió eurós árnál.

Juventus have decided against triggering €7m buy option clause for Arek Milik — told OM are not planning to reduce the asking price. No discounts. #OM #TeamOM



OM are prepared to sell Milik… but not for less than €7m.



Juventus return for Arek looks now off. pic.twitter.com/I0sx7Xlc2W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2023

17:01 - Álvaro Morata meghosszabbítja szerződését az Atlético Madriddal, tudatta Fabrizio Romano. A csatár 2026-ig ír alá.

Álvaro Morata signs new contract with Atlético Madrid until June 2026 — deal agreed as advanced by Marca. #Atléti



Documents already checked as contract extension will be completed soon. pic.twitter.com/VNV6wOvrGY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2023

16:40 - Bedurvul a Real Madrid, hamarosan újabb igazolást jelenthetnek be David Soria személyében, írja a Marca. A spanyol kapus a Getafétól érkezik, Lunint válthatja Courtois helyetteseként.

16:23 - 30 millió euróért vesz játékost a Benfica a Feyenoordtól. Orkun Kökcü 2028-ig ír alá, 120 millió euró lesz a kivásárlási ára.

Benfica are closing in on deal to sign Orkun Kökçü #Benfica



€30m fee to Feyenoord.



Sell on clause around 20%.



Contract until June 2028.



Medical tests booked this week.



€120m release clause into Benfica contract.



Final details then… here we go ???????? pic.twitter.com/rCujLbxEvq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2023

16:10 - Ross Barkley szabadon igazolhatóvá válik, miután lejárt a szerződése az OG Nice csapatánál. A franciáktól távozik Nicolas Pépé is, aki kölcsönszerződése lejártával visszatér az Arsenalhoz.

Ross Barkley leaves OGC Nice as free agent, decision made and confirmed — Nicolas Pépé returns to Arsenal after loan expired. #Ligue1 pic.twitter.com/lSptZN9cDw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2023

14:55 - Hivatalos, megerősítve: Fran García visszatér a Real Madridhoz a Rayo Vallecanótól 5 millió euróért a visszavásárlási záradék kiváltásával. A szerződés 2027 júniusáig lesz érvényes.

13:41 - A Sevilla 12 millió eurós vételi opciót aktivált Loic Badéra. A középhátvéd végleges szerződéssel érkezik, ami 2027-ig lesz érvényes.

13:29 - Naby Keita kiválasztotta új klubját, miután szabadügynökként elhagyta a Liverpoolt: a Werder Bremenhez igazolt. 2026 júniusáig szóló szerződésben állapodtak meg, az orvosi vizsgálatok nagy része már lezajlott. Naby Keita visszatér a Bundesligába, hivatalos.

11:40 - A Tottenham és a Newcastle is beszállt a James Maddison leigazolásáért folyó versenyfutásba. Távozni készül a Leicestertől, a tárgyalásokra hamarosan sor kerül. Postecoglou kérte Maddison-t, de a Newcastle már tavaly nyár óta dolgozik az üzleten.

10:30 - Végre jön a hivatalos bejelentés: Konrad Laimer a januári szerződéskötés után szabadon igazolhatóan az FC Bayern Münchenhez csatlakozik. Premier League klubok próbálták elcsábítani Laimert, de esélytelen; ő a Bayern első szerződtetése a 2023/2024-es szezonra.

09-21 - A Valencia érvényesítette a vételi opciós záradékot Cenk Özkacar szerződtetésére az OL-tól. A végleges üzlet 5 millió euróért jött létre. A szerződés 2028 júniusáig szól.

08:44 - A következő napokban folytatódnak a tárgyalások az RB Leipzig és a Lens között Loic Opendáról. 30 millió eurót nem tartanak elégnek. Openda már megegyezett a személyes feltételekről az RB Leipziggel.

08:09 - Az Inter elnöke Zhang Milan Skriniarról, aki ingyen igazol a PSG-hez: "Skriniar mindig is az egyik kedvenc játékosom volt... Erre a kérdésre csak a döntő után fogok válaszolni" - mondta a Gazzettának. Skriniar tavaly januárban írt alá előszerződést a PSG-vel.

07:54 - A Real Madridnak nem áll szándékában 60 millió eurót plusz járulékokat fizetni Kai Havertzért. A vezetőség és Carlo Ancelotti nagyra értékeli őt, de nem tervezik, hogy ennyi pénzt költsenek rá. Havertz helyzetét a következő napokban tárgyalják, a Chelsea arra számít, hogy több klub is megkeresi őket.

07:49 - Mateo Kovacic a múlt héten nyilvánosságra került előrehaladott tárgyalások után most már személyesen is megegyezett a Manchester Cityvel. A Chelsea nyitott Kovacic eladására, mivel szerződése 2024 júniusában lejár, a játékos pedig szívesen lépne. A következő lépésnek a klubok között kell megtörténnie, és a Chelsea és a Manchester City a Bajnokok Ligája-döntő után tárgyal az átigazolási díjról. Több klub is versenyben van a horvát középpályásért, és Gündogan jövője döntő lehet ebben a történetben - de a Manchester City vezeti a versenyt.

Borítókép: Sport365