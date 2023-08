Pedri néhány évvel ezelőtt egy ismeretlen fiatal srácként került a Las Palmastól a Barcelonához. Azóta olyannyira felépítette magát, hogy jelenleg ő a Barca középpályájának egyik gyémántja, nélkülözhetetlen alakja.



A PSG érdeklődése kapcsán a La Vanguardia kérdezte meg őt, hogy hogyan viszonyulna egy esetleges távozáshoz.

„Nem vagyok tisztában az értem beérkező ajánlatokkal, ezeket a képviselőim kapják meg. Én csak arra koncentrálok, ami számomra fontos, az pedig az edzés és a játék élvezete.”



„Nagyon sok mindennek kellene történnie ahhoz, hogy elhagyjam ezt a klubot. Nagyon rossz és felkavaró dolgoknak. Jelenleg nagyon valószínűtlennek tartom a távozásom, ugyanis a Barca álmaim klubja és szeretnék még sokáig itt szerepelni.”

Pedri beszélt arról is, hogy szerinte jól erősített a klub, bár Inigo Martinezt még nem látta játszani a sérülése miatt. Emellett szót ejtett arról is, hogy Xavi mit vár tőle a szezonban.

„Tavalyra tíz gól és tíz gólpassz volt a célkitűzés, de ezt nem sikerült elérnem. Amikor visszatértem a vakációról, Xavi azt mondta, idén már nincs kifogás, el kell érnem ezt!”

Pedri on PSG links: “It would take lot of things to take me out of Barça. Rumours don't interest me, I want Barça”.



“I will stay here for many more years, at my dream club — my goal is to become a captain and play at the new Spotify Camp Nou”, told @LaVanguardia. pic.twitter.com/s5pmpYjlUH