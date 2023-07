A 29 éves argentin támadó, Paulo Dybala tavaly nyáron szabadúszóként távozott a Juventustól, hogy aztán José Mourinho Romájánál találja meg a számításait.



A játékos remek szezont tudhat maga mögött, ugyanakkor csupán 20 millió eurós kivásárlási árral rendelkezik, ez pedig sok más klub mellett volt egyesületének, a Juventusnak is szimpatikus.

A Tuttosport szerint a zebrák megerősítenék a támadó középpályás posztot, ezért felmerült Dybala neve is, de rajta kívül Piotr Zielinski és Pablo Fornals is a kalapban.

Rajtuk kívül a hírek szerint az olaszok figyelik még Sergej Milinkovic-Savic és Daichi Kamada helyzetét is, utóbbi szabadon igazolhatóként költséghatékony megoldás lehetne.

