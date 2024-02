A francia média szerint Kylian Mbappé PSG-s kalandja lassan a végéhez közeledik. A Le Parisien újságírói elárulták, hogy a 25 éves játékos a Real Madridhoz igazol.

A királyiak már régóta érdeklődtek az AS Monaco neveltje iránt. A korábbi években azonban a párizsiak nem egyeztek bele, hogy eladják sztárjukat. Mostanra változott a helyzet, mert maga a játékos rendelkezik a döntés jogával.

A Le Parisien magazin értesülései szerint a június 30-án lejáró szerződést nem hosszabbítják meg. Az újságírók hozzátették, hogy a 25 éves játékos úgy döntött, hogy a Real Madridban folytatja pályafutását. A csatár várhatóan ingyenesen költözik a Santiago Bernabeuba.

INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A