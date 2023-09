Dráma forgatókönyv zajlott le a Bayern München edzőközpontjában, ugyanis hiába zajlott minden a tervek szerint, mégsem tudták leigazolni Joao Palhinhát a Fulhamtől.



A mai napon a portugál játékos megkapta az engedélyt, hogy Münchenbe utazzon, hogy véglegesítse átigazolását a Bayernhez.

A játékos sikeresen megérkezett a németekhez, átesett az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon, sőt, még a hivatalos fotózást is megtartották vele Bayern-mezben.



João Palhinha completed two round of medical tests, took pictures in Bayern shirt but deal is currently collapsing ⛔️ #DeadlineDay

Ennek ellenére a transzfer valószínűleg összeomlott, ahogyan arról Fabrizio Romano beszámolt.

Palhinha 65 millió fontért válthatott volna klubot, ezzel egyidejűleg pedig Gravenberch a bajoroktól a Liverpoolhoz távozna.

Romano szerint erre a transzferre nincs kihatással a Palhinha-ügy, annak bukásáról pedig továbbra sem tudunk sokat, mindössze annyit, hogy a Fulham csapata nem talált pótlást a játékosnak, így visszahívták.

João Palhinha deal, 100% OFF. No way to change the situation despite medical and media duties done today



Been told Fulham tried last minute for Scott McTominay… but no deal on player side and Palhinha will return to Fulham. pic.twitter.com/VdOTItTQyf