Csütörtökön bombaként robbant a hír, hogy Thibaut Courtois, a Real Madrid elsőszámú kapusa keresztszalag-szakadást szenvedett, így meg kell műteni, ami miatt hosszú kihagyás vár rá.



A szezon nagy részét kihagyó kapus helyére a királyiaknak mindenképp igazolniuk kell, ugyanis a másodikszámú Andriy Lunint nem tartják elég megbízhatónak ahhoz, hogy rábízzák a pozíciót.

A tribuna.com most készített egy összeállítást, amely öt olyan kapust vesz előtérbe, akik alkalmasak lehetnek a belga pótlására, és még elérhetőnek is tekinthetők a piacon.

Yassine Bounou, a Sevilla évek óta megbízhatóan teljesítő marokkói portása. A La Liga mellett a vb-n is bizonyította rátermettségét, és mivel a Sevilla nehéz anyagi helyzetben van, még nyitottak is lehetnek az eladására.

| Yassine Bounou is the most likely choice for Real Madrid’s replacement goalkeeper.



The Moroccan should cost between 15 and €20M. ????



[@marca] pic.twitter.com/HBpBcsO8Uw