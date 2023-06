A hírek szerint a megbeszélés fő témáját Asensio, Ceballos, Modric, Fran García, Joselu, Bellingham, Lunin és Nacho jelentette, emellett – Benzema bizonytalan helyzetétől függetlenül – a felek egyetértettek abban, hogy a támadósort meg kell erősíteni. Az elmúlt szezonban ugyanis látszott, hogy a csatárok hatékonysága időnként elmaradt a kívánttól.



Lehetséges érkezőként szóba került Kai Haverz, a Chelsea német válogatott támadója, de Londonban éppen arról szólnak a hírek, hogy a kékek új trénere, Pochettino a tervezett nagytakarítás ellenére is számít rá.



Ennél reálisabb lehet Harry Kane megszerzése, aki ideális megoldás lehet akár Benzema pótlására is. A Tottenham lemarad a Bajnokok Ligájáról, a csatár szerződése pedig a következő idény végén lejár, szóval most lenne esély jelentősebb összegért értékesíteni a 29 éves támadót.





A madridiak 60 millió eurós ajánlatot készülnek tenni a PL-ben 30 gólig jutó Kane-ért, klubja azonban legalább százmillóért engedné el.

Borítókép: Carlos Alvarez/Getty Images