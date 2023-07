Elveszítheti Ousmane Dembelét a Barcelona, miután a szélső rábólintott a Paris Saint-Germain ajánlatára. Az események gyorsan történnek, és a Luis Enrique együttesének iparkodnia kell, mert – akárcsak Szoboszlai Dominik és a Liverpool esetében egy hónapja – a futballista szerződésében hétfő estig él az az opció, melynek értelmében 50 millió euró ellenében megszerezhető, azt követően már csak ennek a duplájáért.

Pánikhangulatról beszélni a katalánoknál azonban több, mint korai lenne, sőt, Fabrizio Romano értesülései szerint Joao Cancelo személyében már meg is van az a labdarúgó, akit leigazolnának az előbb említett bevételt is felhasználva, hogy új jobbhátvédet tudhassanak magukénak, itt mindenképp erősíteni akartak egyébként is. Érdekesség, hogy a portugál németországi kölcsönjátékát megelőzően már télen is el akarták vinni kölcsönbe Xaviék, ám akkor valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva annak ellenére sem adták végül nekik, hogy előzetesen felajánlották Manchesterből.

A dominóeffektus szenvedőfele Serginho Dest lehet, akivel kapcsolatban már eddig is arról szóltak a hírek, hogy létszámfelettivé vált a spanyol bajnoknál, így jó kérdés, ő hol találhat magának új klubot.

