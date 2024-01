Karim Benzema jövője az Al-Ittihadnál továbbra is kérdéses, ugyanakkor David Ornstein, a The Athletic újságírója szerint kizárt, hogy a Premier League-be igazoljon.

A tapasztalt mesterlövész tavaly nyáron döntött úgy, hogy elhagyja a Real Madridot. Az Al-Ittihadban nagy pompával fogadták, de a pályán nem tudta azt a szintet hozni, mint korábbi csapatánál.



Az utóbbi időben nem edzett a társakkal, kihagyta a téli edzőtábort. A média találgatásokba kezdett Benzema esetleges átigazolásáról. Francia újságírók még arról is beszámoltak, hogy a csatár azt kérte, hogy kölcsönbe kerülhessen. Egyelőre azonban kicsit elcsendesedett a téma.



Benzemát a Chelsea csapatával is kapcsolatba hozták, ugyanis a kékeknél nincs top kilences. Ahogy arról David Ornstein a The Athletic beszámolt, a londoni klub illetékesei kizárták ennek lehetőségét, ugyanis már nem akarnak régi sztárokat szerződtetni.

Ehelyett inkább a tehetséges játékosok megvásárlására koncentrálnak, akik a jövőben a csapat erősségei lehetnek. Ebbe a csoportba tartozik többek között Cole Palmer és Malo Gusto.

