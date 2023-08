A hétfő legnagyobb híre, hogy egybehangzó sajtóértesülések szerint megszületett a megállapodás az Al Hilal és a PSG között, így Benzema és Sadio Mané után újabb világsztár igazol Szaúd-Arábiába Neymar személyében. Ezzel együtt az is eldőlt, hogy hiába ábrándoztak a katalánok fanatikusai, a cselmester nem tér vissza hozzájuk, aminek legfőbb oka az anyagiakban keresendő.

A Football-espana cikke szerint azonban könnyen lehet, hogy ezeken a lehetőségeken kívül nem is nagyon volt másik Neymar előtt, mert hiába ajánlották fel olyan kluboknak, mint a Manchester United, a City, vagy a Bayern München, ők nem kértek belőle. Sőt, még a Real Madridnál is puhatolóztak állítólag, nem-e érdekelné őket a lehetőség, amivel a Barcának is odaszúrhattak volna egyet, de Florentino Perezék szintén köszönték a megkeresést.

Az ok rendkívül egyszerű: hiába tekinthetünk még mindig a világ egyik legjobb futballistájaként a Bajnokok Ligája győztes dél-amerikaira, és tud csodálatos dolgokat művelni a labdával, amire még legnagyobb kritikusai is csettintenek, legalább ekkora problémát jelent magas fizetési igénye mellett sérülékenysége, mely miatt ezeknél a kluboknál úgy tartják, Neymar már nincs top szinten.

Az Al Hilal ajánlata minden szempontból mesés, két évre 200 millió eurót kínáltak fizetés gyanánt, a PSG 90 millió euróval gazdagodik, amit vélhetően egyetlen európai topklub sem rakott volna le az asztalra a brazilért.

