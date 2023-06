Alphonso Davies, a Bayern München bal oldali védője felkeltette a Real Madrid érdeklődését, legalábbis erről írtak a spanyol lapok. A 22 éves kanadai válogatott 2019-ben igazolt Németországba, az előző szezonban 26 bajnokin és 9 BL-meccsen segítette együttesét.



A szélvészgyors szárnyvédő piaci értékét 70 millió euróra taksálja a mértékadó portál, szerződése pedig 2025 júliusáig szól. Ügynöke legfrissebb bejelentése szerint kontraktusát nem hosszabbítja meg, így utoljára jövőre kaphatnak érte pénzt a bajorok.

Alphonso Davies' agent has confirmed that he will not renew his contract with Bayern. He is one of Real Madrid's goals this summer.



— @diarioas pic.twitter.com/R7OpdKsWLk