Cameron Borthwick-Jackson 12 évet húzott le a Manchester United akadémiáján, a 2015/16-es idényben pedig 14 alkalommal az első csapatnál is kapott lehetőséget.



Louis van Gaal is elismerően nyilatkozott róla, és az utódja, José Mourinho is.

A portugál egyenesen odáig ment, hogy a fiatal Cameron valódi „csúcsjátékos”.

Végül azonban mégis kölcsönadták, sok csapatnál megfordult, majd 2020-ban a klub úgy döntött, lezárja ezt a fejezetet a játékossal.

Most, 26 évesen talán új lendületet vehet a karrierje, ugyanis aláírt a lengyel Slask Wroclaw csapatával, ahol a hírek szerint komoly szerepet szánnak neki.

Former #MUFC defender Cameron Borthwick-Jackson has joined Śląsk Wrocław.



The defender had signed a two-year deal with the Polish top-flight side with an option of an additional year.



The 26-year-old has spent the last two seasons with Burton Albion. pic.twitter.com/htQO0Yy5Qi