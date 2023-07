Ahogyan arról Fabrizio Romano és mi is beszámoltunk, Arda Güler a Real Madridban folytatja, a játékos a Marca szerint holnap át is esik az orvosi vizsgálaton és bemutatásra kerül a spanyol fővárosban.



Real Madrid have booked medical tests for Arda Güler — formal step to confirm the new imminent signing.



Turkish 2005 born gem, expected in Madrid later today with documents and contract being prepared.



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/O7PBaPJpOr