Arkadiusz Milik az előző szezonban 39 mérkőzésen lépett pályára a zebráknál, kilenc gólig jutva. Nála csak Rabiot és Vlahovics volt eredményesebb, így nem meglepő, hogy Massimiliano Allegri vezetőedző igényt tartana rá.



A kölcsönszerződésében hétmilliós kivásárlási árat rögzítettek a felek, de a Juventus ezzel nem élt, ráadásul az erre vonatkozó határidő is letelt. Azonban nem tettek le a 29 éves csatár megszerzéséről.









Először is, Miliknek szerződést kell hosszabbítania francia klubjával a 2025/26-os idény végéig. Majd az OM újra kölcsönadja őt Torinóba, de ezúttal kötelező vásárlási opcióval, ha megfelel az előre rögzített feltételnek. Ez lehet akár lőtt gólok száma, mennyi mérkőzésen szerepel, vagy az is, hogy BL-indulást érő helyen zár a Juve.



Arkadiusz Milik a lengyel válogatottal készül az EB-selejtezőkre, előbb a németekkel (június 16, Varsó) majd a moldávokkal (június 20, Kisinyov) találkoznak.

