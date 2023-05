Nagyobb nyári átigazolási időszak elé nézhet a Real Madrid, hiszen Carlo Ancelotti csapatának több posztján is erősíteni kell.

Dani Carvajal az idei szezon során a színvonal alatt teljesített, és mivel Lucas Vazquez és Alvaro Odriozola nem tudta megfelelően pótolni őt, a Real Madrid szeretne valamelyiküktől megszabuldni, ami azt jelentené, hogy szükség lenne egy új jobbhátvédre. A balhátvéd szintén egy olyan terület lehet, ahol a Real Madrid erősíteni szeretne. Fran Garcia visszatér a klubhoz a Rayo Vallecanótól, de mivel Ferland Mendy iránt is van érdeklődés, míg Eduardo Camavinga és David Alaba sem akar balhátvédként játszani, újabb leigazolás lehet napirenden.

Jude Bellingham közel áll a Borussia Dortmundtól való csatlakozáshoz, az angol válogatott játékossal már meg is állapodtak a személyes feltételekről. A középpályás rendszeres kezdő lesz, ráadásul olyan valaki, akire még hosszú évekig lehet számítani. Talán a legfontosabb terület, ahol a Real Madridnak erősítésre van szüksége, az a csatárposzt. Karim Benzema ebben a szezonban már többször is küszködött a kondíciójával, és ennek következtében Ancelotti csapata hátrányba került. Mivel Benzema még legalább egy szezonra marad, egy megfelelő cserecsatár szerződtetése prioritás kellene, hogy legyen, és Roberto Firminónál rosszabbat is igazolhatnának. A Liverpoolt a szezon végén elhagyó brazil a Fichajes szerint a Real Madrid radarján van.

Firmino kiváló tartalék opció lenne a Real Madrid számára a következő szezonban, különösen azért, mert ingyen érkezne. Hosszú évekig a legmagasabb szinten játszott a Liverpoolnál, és rengeteg tapasztalattal rendelkezik a csatár szerepében a 4-3-3-as rendszerben, amit Ancelotti használ. A Liverpoolnál az volt az erőssége, hogy játékba hozta a szélsőket, Mohamed Salah és Sadio Mane személyében, és hasonlót tudna tenni Vinicius Juniorral és Rodrygóval is, akik mindketten feljebb léptek ebben a szezonban. Tartalék opcióként a Real Madrid nem járhat rosszul Firminóval, főleg, hogy valószínűleg elégedett lenne azzal is, ha Benzema mellett másodhegedűsként játszhatna.

Ha Florentino Perez jövő nyáron le akarja szerződtetni Erling Haalandot, akkor idén nyáron van értelme egy tartalékot szerződtetni, és Firmino megfelel a célnak. Azt még nem tudni, hogy a Real Madrid valóban lép-e Firminoért, de tekintve, hogy milyen képességekkel rendelkezik, ez egy okos lépés lenne.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images