Lionel Messi a legfrissebb spanyolországi hírek szerint még mindig megpecsételheti a nyáron a Premier League-be való meglepetésszerű átigazolását.

Bár Messi kapcsán egyre erősebb a hírek, hogy elhagyja a Paris Saint-Germaint és visszatér korábbi klubjához, a Barcelonához, úgy tűnik, ez még nincs kőbe vésve. Az egyik fő probléma, hogy a katalán óriásoknak pénzügyi Fair Play gondjai vannak, és lehet, hogy több játékost is el kell adniuk, mielőtt megengedhetnék maguknak Messi újbóli szerződtetését.

Az argentin válogatott játékosra már most is várnak ajánlatokat Szaúd-Arábiából, de az Ole beszámolója szerint angol csapatok is szívesen lecsapnának rá. Messi közel áll ahhoz, hogy szabadúszó legyen, ami azt jelenti, hogy a klubok pénzt spórolhatnak az átigazolási díjon, bár a fizetése a legtöbbeknek még így is biztosan megfizethetetlen lesz.

A 35 éves játékos továbbra is a világ egyik legjobb labdarúgója, még ha nem is lesz fiatalabb, és még mindig izgalmas lenne őt a Premier League-ben látni, mielőtt karrierje véget ér.



Borítókép : Xavier Laine/Getty Images