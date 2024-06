Sokkal szebb az élet Erik ten Hag számára péntek reggel, mint volt mondjuk hétfőn, amikor még az sem volt biztos, lesz-e állása a hét ezen napján. Azóta ugyanakkor a Manchester United megerősítette posztján a szakembert, ráadásul a The Times információi alapján máris új igazolás küszöbén léphet át a klub és a menedzser.



Az Everton hátvédjét, Jarrad Branthwaite-et a tavasz során mindvégig kapcsolatba hozták a manchesteriekkel, ám konkrétum kevés látott napvilágot az esetleges üzlet kapcsán. Most azonban úgy hírlik, hogy az Eb-keretből sokak által vitatott módon kimaradó belső védő 150-160 ezer font környéki heti fizetés, illetőleg 70 millió font körüli átigazolási díj fejében United-játékossá válhat.



Sokak szerint ez utóbbi lesz a nehezebb dió, hiszen a hírforrások mindegyike úgy nyilatkozott, hogy a Vörös Ördögök és Branthwaite képviselői már egymás tenyerébe csaptak a fizetési igényeket illetően, immáron a klubok közötti megállapodás „csupán” a kérdőjeles. Mivel azonban Varane távozását követően szűkült az amúgy sem bőséges belső védő állomány, akár túlfizetés is elképzelhető Ten Hagéktól.

