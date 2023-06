Lassan az furcsább, hogy ha valakiért nem tettek ajánlatot Szaúd-Arábiából, ahol a nagy futballforradalom keretein belül Stefan de Vrij-t is megkeresték pár csapat részéről.

A futballista ügynöke most tisztázta: a holland védő marad ott, ahol van.

„Készen áll arra, hogy szerződést hosszabbítson az Interrel, a terv itt folytatni az iránta mutatott érdeklődés ellenére. Nem érzi magát késznek a szaúdi ligára a karrierje e szakaszában, de Vrij Európában folytatja.”

Stefan de Vrij’s agent Pastorello: “He’s set to extend his contract with Inter, the plan is to continue there despite bids from Saudi”. #transfers



“He doesn’t feel ready for Saudi league at this stage of his career, de Vrij will continue in Europe”.



New deal until 2025. pic.twitter.com/vX8hyuahUi