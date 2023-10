Kylian Mbappé egyelőre nem akar megérkezni a spanyol fővárosba. A támadó szerződése jövő nyáron jár le, az pedig még nem dőlt el, hogy hosszabbít a PSG-vel, vagy más csapatban láthatjuk 2024 júliusától.

A sportsajtó rendre a Real Madrid érdeklődéséről számol be, azonban most az As nevű spanyol lap szerint Florentino Perezék B-tervvel állnak elő, ami pedig nem más, mint Gabriel Jesus megszerzése.

A brazil játékos tavaly nyáron igazolt a Manchester City együttesétől az Arsenalhoz, a londoniakkal tavaly második helyen zártak a bajnokságban. 2027 júliusáig köti szerződés az ágyúsokhoz, akik aligha mondanának le róla könnyen. Mikel Arteta a legutóbbi sevillai sikert követően így nyilatkozott róla: „Megváltoztatta a világunkat. Rengeteg hitet és energiát hozott a csapatba”.

Mbappé és Gabriel Jesus mellett Erling Haaland is szóba került, mint lehetséges madridi kiszemelt, mindenesetre közülük a legolcsóbb jelen állás szerint a francia támadó lenne.

