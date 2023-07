A francia támadó jövője továbbra is kérdőjeles, miután a PSG egyértelműen azt a célt tűzte ki, hogy idén nyáron megválnak a játékostól.



Mbappé számára előbb vagy utóbb vélhetően a Real Madrid lesz a célállomás, de idén nyáron még nem valószínű, hogy csatlakozik a habfehérekhez.

Számos alternatíva látott napvilágot, hogy hogyan tudná ezt az egy évet „kibekkelni” a játékos, az egyik ilyen pedig az, hogy valahol kölcsönben tölti majd az idényt.

Ennek kapcsán felmerült a Liverpool is, mint lehetséges alternatíva, erről pedig a vörösök edzőjét, Jürgen Kloppot is megkérdezték.

„Nevetni szoktunk ezen. Azt elmondhatom, hogy nagyon jó játékosnak találom, de az anyagi feltételei nem megfelelőek számunkra. Nem szeretném letörni a lelkesedést, de amennyire én tudom, ennek nincs realitása.”



„Persze lehet, hogy valaki a klubból készül valami váratlannal, és meg akar lepni minket, de ilyen még nem történt azalatt a nyolc év alatt, amióta itt vagyok. Ez lenne az első alkalom.”

Klopp tehát résnyire nyitva hagyta azt a bizonyos ajtót, de jókora optimizmus kell ahhoz, hogy egy Szoboszlai-Mbappé összjátékon fantáziáljunk.

