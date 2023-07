Victor Osimhen az idei nyár egyik legkeresettebb támadója.



Habár sokáig úgy festett, az előző szezonban remek statisztikákkal záró csatár egészen biztosan klubot vált, könnyen lehet, hogy ez mégsem lesz így.

Ennek elsődleges oka az, hogy a Napoli kifejezetten kemény tárgyalási pozíciót vett fel és elmondta, 100 millió alatt szóba sem állnak senkivel.

A legfőbb kérők, a Bayern, a Real Madrid és a Manchester United ezért elkezdtek más opciók után kutatni, jelenleg pedig azokat részesítik előnyben.

A Napoli tulajdonosa láthatóan kifejezetten örül ennek, ahogyan el is mondta.

„Meglátjátok, Victor Osimhen a mi mezünket fogja viselni jövőre is!”



„Persze, ha érkezik egy pofátlanul magas ajánlat érte, akkor továbblépünk rajta és keresünk egy másik csúcstehetséget, akit kinevelhetünk. Lásd az ő, vagy Kvarackhelia esetét.” – mondta de Laurentiis.

Napoli president de Laurentiis: “We will see Victor Osimhen wearing our shirt next season, that’s for sure”.



“Then if a ‘more than indecent proposal arrives, we will move on and find another top talent as we did with Kvaratskhelia and Osimhen”. pic.twitter.com/D2GXxG7E3b