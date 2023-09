A 20 éves Florian Wirtz kétségtelenül az utóbbi évek egyik legnagyobb tehetsége. A Xabi Alonso vezette Leverkusen csapatában évek óta számolnak vele, teljesítménye pedig egyre inkább azt indokolja, hogy lépjen egy szintet felfelé.



A középpályás iránt természetesen az érdeklődés is hatalmas, a hírek szerint a Bayern München mellett a Barcelona, a Real Madrid, a Newcastle, a Liverpool és a Manchester City is szorosan követi a helyzetét.

Ekrem Konur, a német átigazolási ügyekben jártas szakíró úgy tudja, a gyógyszergyáriak a nagy érdeklődést kihasználva szeretnének jelentőset kaszálni a játékoson. 110 milliós kikiáltási ára egyáltalán nem alacsony, ezzel pedig már kapásból szelektálnak az érdeklődők között.

PSG, Manchester City, Real Madrid and Bayer Munich want to sign Leverkusen's 20-year-old star player Florian Wirtz.



Bayer is waiting for an offer of over 110 million euros for the German player.

