A spanyol bajnokság meglepetéscsapatának egyik legjobbja, Savio már nem sokáig viseli a Girona mezét. Fabrizio Romano bejelentette, hogy a 19 éves futballista hamarosan költözik.

A szélsőt az ESTAC Troyes együttese adta kölcsön a Gironának, ebben a szezonban 23 mérkőzésen 5 találatig jutott, hamarosan pedig a Premier League-ben bizonyíthat, ugyanis a Manchester City színeiben folytatja.

Mindhárom klub a City-csoport tagja, így házon belül „oldják meg” a transzfert, annak ellenére, hogy a futballista iránt német és angol élklubok is érdeklődtek. A Troyes körülbelül harmincmillió eurót kap a brazil játékosért, akit rövidesen bejelent a Manchester City.

EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign Sávio from parent club Girona in the summer.



Documents to be signed in the next days.



Despite bids from German and English clubs, Sávio will join #MCFC.



He’s now 100% focused on Girona to end the season in the best way. pic.twitter.com/oCDNy5d6Eo