A 18. születésnapját pénteken betöltő Lucas Bergvall számára biztosan emlékezetes marad ez az évforduló, ugyanis a Barcelona hívására a katalán fővárosba érkezett ügynökével, hogy a klubváltásáról tárgyaljanak.



A Marca a Jijantes értesüléseire hivatkozva számolt be arról, hogy a svéd csodagyerek ma Barcelonában ebédelt együtt Decóval. Az érdeklődést eddig sem titkolták a felek, jelenlegi klubja, a Djurgardens már hónapokkal ezelőtt elismerte, hogy komoly érdeklődés mutatkozik a játékos iránt a katalánoktól.

A játékos látogatásának célja az volt, hogy megismerje a várost, és személyesen is találkozzon a Barca képviselőivel.

Állítólag a döntéshozatal már korábban megtörtént, és Bergvall a Barcelonához szeretne igazolni, akik a pletykák szerint 7 millió eurót plusz bónuszokat fizetnek érte.

Bergvall a svéd futball egyik legígéretesebb tehetsége, első szezonjában rögtön 25 meccset kapott a svéd elsőosztályban, ahol két gólt szerzett és egy gólpasszt is adott, emellett a felnőttválogatottban is bemutatkozott.

Fotó: Michael Campanella/Getty Images