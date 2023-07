Claudio Lotito, a Lazio elnöke érdekes nyilatkozatot adott, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy hiába próbáltak beszállni pár nagy játékosért folyó licitbe, Maurizio Sarri nem kérte őket.



„Felkészültem, hogy tárgyalásokat kezdjek a Manchester Uniteddel Fred átigazolása kapcsán, de Sarri azt mondta, nem akarja a játékost.”



„Korábban ugyanezt csinálta Lo Celsóval is. Sarri Zielinskit és Riccit akarja a keretbe.” – árulta el az elnök.

Fred leigazolása logikus döntés lett volna, hiszen a Laziónak mindenképp minőségi pótlást kell találnia az arabokhoz távozó Milinkovic-Savic helyére, Fred pedig szinte biztosan távozik a vörösöktől.

Összességében azonban egyáltalán nem szabadna, hogy ördögtől való legyen, hogy egy edző ilyen jellegű befolyást kér a keret kialakítására.

