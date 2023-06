Az arab pénzcsap vitathatatlanul kinyílt, ez pedig néhány hét alatt komolyan felforgatta az európai labdarúgás békés vizeit. A szaúdiak sorra környékezik meg a nagyobbnál nagyobb játékosokat, sokakat pedig el is tudnak csábítani.



Habár elmondása szerint Robert Lewandowski még nem kapott ilyen megkeresést, azt azért elmondta, mások a prioritásai a jövőre nézve.

"Ez számomra nem téma, nem gondolkozom ilyesmiben. A szerződésem még ide köt, de egyébként is, nekem teljesen más prioritásaim vannak.”

A lengyel gólvágó tavaly érkezett a Bayern Münchentől Barcelonába, ahol első szezonjában megnyerte a katalánokkal a bajnokságot és a spanyol Szuperkupát is. A játékos egyénileg is el lett ismerve első idényében, ugyanis elhódította a Pichichi-trófeát is, amit a legjobb góllövőnek osztanak Spanyolországban.

Lewandowski has now officially won this year’s Pichichi. #FCB pic.twitter.com/53M43GfP9b — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) June 4, 2023

Fotó: Hiroki Watanabe/Getty Images