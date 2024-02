Facundo Pellistri a szezon végéig kölcsönbe igazol a Granadához, ahol vélhetően a Bayernhez távozó Bryan Zaragozát kell majd pótolnia.



A játékos nem fért be az angolok kezdőjébe, Erik ten Hag egyáltalán nem szavazott neki bizalmat, így nem csoda, hogy máshol keresi a játékperceket.

Pellistri ügynöke a védence távozását követően nyíltan beleállt a holland edzőbe, aki szerinte nem kezelte profiként Pellistrit és szakmaiatlan volt vele.

„Ten Hag egyáltalán nem használta, nem értékelte őt, és abszolút nem kezelte profiként. Az, hogy nyáron visszatér-e Manchesterbe, a teljesítményétől függ majd, de ha még ott lesz a holland, nem lesz könnyű dolga…”

Pellistri akár már szombaton debütálhat a La Ligában, ahol a Las Palmas lesz a Granada ellenfele.

Pictured here Facundo Pellistri and his girlfriend on the private jed flying to Granada ahead of the official announcement of his loan deal! pic.twitter.com/A7fMIeP2iD