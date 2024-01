A Sky Sports Germany bejelentése szerint Eric Dier megérkezett Münchenbe, hogy aláírjon a bajorokkal.



A Bayern sokáig vacillált közte és a Genoa román védője, Radu Dragusin közt, de végül a Spurs védőjére tették le a voksukat.

„A Bayern egy fantasztikus klub… Fantasztikus!” – nyilatkozta landolása után a 29 éves védő.

Ezzel Harry Kane mellé egy ismerős arc érkezik, ugyanis ők korábban hosszú évekig harcoltak vállt vállnak vetve a Tottenham színeiben.

Eric Dier joins Bayern for fee close to €4m. Personal terms agreed, Tuchel also called Dier.



Dier, in Munich for medical today.



Spurs accepted after Dragusin deal; green light overnight from Daniel Levy.



Here we go



Bayern will go for new RB as next top target. pic.twitter.com/7NIgTYVbYe