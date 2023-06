Amint arról mi is beszámoltunk, Kylian Mbappé közölte a PSG-vel, hogy nem szeretné igénybe venni a szerződésében foglalt plusz egy éves opciót, és jövő nyáron elhagyná a francia klubot.



A PSG válasza erre az volt, hogy akkor még idén pénzt csinálnak belőle és 200 millió euróért továbbadnának rajta. Ez a játékosnak nem tetszett, hisz a 2023/24-es idényt még Párizsban akarta tölteni.

A játékosa szerződése szerint erre joga is van, ezt megerősítette Mbappé ügyvédje, Faiza Lamary is.

Mitöbb, a csatár szerződésében van egy olyan opció, hogy ha 2024 nyaráig a klubnál marad, kap egy 90 millió eurós hűségbónuszt, amely a következő idényre szóló 60 milliós fizetésével együtt 150 milliót ad ki.

A hírek szerint Mbappé csak abban az esetben hajlandó távozni idén, ha ezt a klub kifizeti neki a távozásának pillanatában. Más esetben kitöltené szerződését, és annak lejártával jövő nyáron ingyen távozna, ehhez pedig minden joga meg is van.

Kylian Mbappé will accept leaving if PSG give him the €150M he was promised in his contract. If not, he will fulfill his contract & sign a pre-agreement with Real Madrid on January 1st. @Carpio_Marca pic.twitter.com/xUMwgbmzhw