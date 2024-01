A francia támadó nem érzi jól magát az araboknál, a hírek szerint több edzésről is kimaradt. A pletykák szerint minél előbb távozna, a Manchester United pedig be is jelentkezett érte.



A vörösök korábbi legendája, Rio Ferdinand úgy véli, Benzema szerződtetése nagyon jót tenne a klubnak, ugyanis tapasztalatával nagyon sokat tudna segíteni az olyan fiatal tehetségeknek, mint Rasmus Höjlund.

„Ez csak egy régi módszerhez való visszatérés lenne, amit már korábban is csináltunk. Megtettük Cristianóval, Falcaóval, Cavanival és Zlatannal is.”

„Höjlundnak szüksége van valakire, akire felnézhet. Emlékszem, amikor Danny Welbeck felkerült a nagyokhoz, felnézett Cristianóra. Ugyanez történt Forlannal, aki Nistelrooyt és Solksjaert figyelte. Ez kell Höjlundnak, hogy lásson maga előtt egy példát!”



A terv remek, ugyanakkor Ferdinand kételkedik abban, hogy a United ki tudná fizetni a francia magas bérét.

„Valószínűleg nem tudnák kifizetni a bérigényét, ezért nem látom valószínűnek az érkezését. Nagyon meglepődnék, ha sikerülne, de azt elmondhatom, hogy Höjlundnak nagyobb szüksége lenne erre az átigazolásra, mint bárki másnak a csapatból.”

Fotó: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images