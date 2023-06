A Barcelona akár órákon belül bejelentheti első igazolását, aki nem lesz más, mint az Athletic Bilbaótól távozó Inigo Martinez, állítja Fabrizio Romano.



A transzferguru Twitteren közölte a hírt, hogy Martinez nem folytatja a Bilbaónál, ezzel elindítva a folyamatokat, amelyek már március óta várnak.

A Barcelona ugyanis már hónapokkal ezelőtt lefixálta a transzfert Inigóval, azonban meg kellett várni a hivatalos bejelentést, hogy bejelenthessék.

A spanyol válogatott hátvéd 2025-ig ír alá a katalánoknál, érkezésétől pedig azt várják Xaviék, hogy stabilizálja a blaugrana kesze-kusza védelmét.

Iñigo Martinez has just confirmed that he’s set to leave Athletic Club — he will be announced as Barça first signing, it’s done since March. #FCB



Martinez signed official documents in May, his contract will be valid until June 2025, pic.twitter.com/4yV7rLSInF