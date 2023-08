A Konyaspor alig több, mint egy héttel a bejelentést követően szerződést is bontott friss francia igazolásával, a Manchester Unitedben is pallérozódó Morgan Scheiderlinnel.



A csütörtök délután érkezett hivatalos bejelentésből csupán annyi derül ki, hogy a játékos „családi okok miatt” elhagyja a keretet.

Maga a középpályás egyelőre semmit nem fűzött hozzá a gyors távozásához. Schneiderlin a Konyaspor csapatát megelőzően három évet töltött a Nice alkalmazottjaként, ebből egyet az ausztrál Western Sydney kölcsönjátékosaként.

A Manchester United csapatánál 2015 és 2017 között szerepelt, 32 meccsen egy gólt szerzett.

Konyaspor have terminated the contract of Morgan Schneiderlin. He only joined the club on a two-year contract 9 days ago.



He only joined the club on a two-year contract 9 days ago.



(Source: @konyaspor_en) pic.twitter.com/EaGDArP727