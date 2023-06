A Fenerbahce csapatában az idei szezonban feltűnt egy új, az eddigieknél jóval fényesebben ragyogó csillag, aki nem más, mint Arda Güler.



A 18 éves török középpályás több nagy klub figyelmét is felketette az idény során, a Wales elleni eb-selejtezőn szerzett gólja pedig tovább növelte az őt körülvevő hype-ot.

Güler meglehetősen fiatalon, mindössze 16 évesen debütált a Fenerben az EL-ben, majd egy évvel később megörökölte Mesut Özil 10-es mezét is.

Özil az együtt töltött idő alatt gyakorlatilag keresztfiának fogadta Ardát, emellett pedig hatalmas csodálattal is tekint rá. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a válasza arra kérdésre, hogy van-e nála jobb 10-es a csapatban.

„Nehéz kérdés, felmerült bennem egy név. Van itt egy testvérem, akiben hiszek, és remélem, hogy Isten megóvja a gonosztól. Ő Arda Güler.”

Mesut Özil: "Is there a better number 10 than me? Difficult question. I can think of a name, I have a brother in whom I believe, I hope God protects him from the evil eye: he is Arda Güler." pic.twitter.com/tDqvzjnA1R