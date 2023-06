Romelu Lukaku és Pierre-Emerick Aubameyang is elhagyhatja idén nyáron a londoni kékeket, de könnyeket aligha ejtenének értük a Chelsea szurkolói. Előbbi kölcsönben az Internél töltötte az előző szezont, utóbbi mindössze egy gólt szerzett a Premier League előző idényében.



Távozásukat nehezíti, hogy mindkettőjük kiemelkedő bérezésben részesül a Chelseanél, ami behatárolja a lehetséges kérőket. Sajtóhírek szerint a klub résztulajdonosa, Todd Boehly az Arab-félszigetre utazott, hogy potenciális üzletfeleit értesítse a duó elérhetőségéről.



A Szaúdi Állami Befektetési Alap (PIF) körébe tartozó klubok (Al-Ittihad, az Al-Nassr, az Al-Hilal és az Al-Ahli) már most elkezdték győzködni a két csatárt, hogy válasszák a szaúdi ligát.









Egy Chelsea-játékos már nagyon közel áll ahhoz, hogy Szaúd-Arábiába szerződjön, ahogy arról a Sport365 is beszámolt, N’Golo Kanté majd Karim Bemzema csapattársa lesz az Al Ittihadnál.

Borítókép: Mike Hewitt/Getty Images és Visionhaus/Getty Images