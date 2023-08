Sok idő telt el azóta, hogy a Barcelonánál úgy döntöttek, hogy Ansu Fati lesz az a játékos, aki méltó arra, hogy Messi óta először viselje a 10-es mezt.



A játékos ezt követően sokáig sérüléssel bajlódott, majd a felépülését követően sem tudta visszanyerni a formáját, így a klub elgondolkodott az eladásán.

A klubhoz közeli források szerint idén nyáron fordul elő először, hogy a játékos sem ágál a távozás gondolata ellen.

Fati úgy döntött, hogy egy megfelelő, ambíciózus sportprojekt esetén hajlandó elhagyni a katalán fővárost.

Gerard Romero arról számolt be, hogy a spanyol játékos már elutasított egy ajánlatot a szaúdiaktól, úgy látszik tehát, hogy számára a közel-keleti kaland nem vonzó.

A klub természetesen nem akarja elkótyavetyélni a játékost, ezért kikötötték, hogy 35 millió alatt nem állnak szóba senkivel. Ha tehát megvan a megfelelő ajánlat, és a játékos számára is szimpatikus a projekt, akár távozhat is a sokáig üdvöskének tartott támadó.

Ansu egyébként a tavalyi szezonban 10 gólt és négy gólpasszt jegyzett a Barcelona játékosaként.

@MatteMoretto: “Esta mañana me han confirmado que, ahora mismo, Ansu Fati acepta salir del Barça si llega una buena oferta/llega un buen proyecto. NO hay nada con el PSG, me han dicho que NO encaja allí.” pic.twitter.com/bPgnvTPjEQ