Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Kerkez Milosnak sikerült megegyeznie a személyes feltételekben a Lazióval, a klubok azonban még egyezkednek, így a magyar tehetség átigazolása a levegőben lóg.



Ezt a patthelyzetet használhatja most ki az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth gárdája, akik szintén megkeresték Kerkezt egy klubváltással kapcsolatban.

Fabrizio Romano szerint a személyes feltételeket illetően ugyanazt ajánlották Kerkeznek, mint az olaszok, ezt a javaslatot pedig szintén elfogadta a hátvéd, így a klubokon a sor, hogy megküzdjenek érte.

Az AZ Alkmaar a hírek szerint 15-20 milliót szeretne a játékosért, a győztes pedig az lehet, aki előbb teszi le az asztalra ezt a kívánt összeget.

EXCL: Bournemouth are trying to hijack Lazio move to sign Milos Kerkez



Understand personal terms are agreed between Bournemouth and Kerkez — it was the same with Lazio.



Deal now depends on the clubs — AZ want around €15/20m. Talks ongoing with Bournemouth. pic.twitter.com/FHrMigLdAB