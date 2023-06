A 34 éves Jordi Alba nemrég bejelentette, hogy nyáron elhagyja a Barcelonát és új kihívást keres.



A spanyol válogatott hátvéd fizetése jelentős részéről is lemondott, hogy könnyebb gazdasági helyzetbe hozza a Messi visszatérésén ügyködő katalánokat.

Albát az utóbbi napokban az Atléticóval, a Juventussal és a Manchester United-el is összefüggésbe hozták, legújabb kérője azonban a Mundo Deportivo szerint a Benfica.

@ffpolo advanced the issue that Atletico Madrid, Inter and Benfica have shown interest in Jordi Alba.



Been told that Atlético option can get the most chances because Alba and his family's priority is to stay in Spain. His wife has to give birth.@BarcaTimes #FCBLive pic.twitter.com/Q6wcYhRZKW