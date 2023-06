A nyár egyik legnagyobb átigazolásával, Jude Bellinghammel kapcsolatban május elején arról szóltak a hírek, hogy a futballista megegyezett a Real Madriddal, és hat éves szerződést köt velük. Azóta némileg csendesedett a történet, mert a német klubnál a végül elbukott bajnoki versenyfutásra koncentráltak, és a madridiak előtt is ott lebegett a címvédés lehetősége a Bajnokok Ligájában.

Most, hogy közeledünk az európai topbajnokságok utolsó fordulójához, és a Bundesliga már véget ért, Sebastian Kehl, a Dortmund igazgatója is elárult egy kicsivel többet.

Borussia Dortmund director Sebastian Kehl on Bellingham deal: “I can say that things will become clear in the next few days and weeks”. #BVB



“One of my tasks is to be prepared for everything. We would react accordingly. But nothing has happened at the moment”. pic.twitter.com/fsOgII2cMc