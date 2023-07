Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 18-án:

15.30 - Xavi Simons a Red Bull Leipzig kölcsönjátékosa lesz, egy szezon erejéig. Az ügyletben nem szerepel vásárlási opció.

14:40 - Leon Goretzka pótolhatja Declan Rice-ot a West Ham United középpályáján. A német válogatottért 40-50 millió eurót kér a Bayern.



14:29 - A Juventus továbbra is érdeklődik Romelu Lukaku iránt - aki ezzel kiváltotta az Inter-ultrák haragját - a pénzt pedig Vlahovics eladásából fedeznék. Érte viszont egyelőre nem tett ajánlatot a PSG.



14:02 - A Manchester United megegyezett az Inter Milannal Andre Onana kapus átigazolásáról. A transzfer értéke 51 millió euró (43,7 millió font), továbbá 4 millió euró (3,4 millió font) a teljesítménytől függően. Az orvosi vizsgálat időpontját és a helyszínét még nem erősítették meg, de az a cél, hogy Onana minél hamarabb csatlakozzon a csapathoz.

13:35 - Rasmus Hojlund megszerzése továbbra is téma a Manchester Unitednél. Az Atalanta jelezte, nem játékosokat, hanem pénzt kér az Old Traffordra vágyódó dán támadóért, méghozzá 65-70 millió eurót.



13:25 - A Brighton visszakézből elutasította a Chelsea 70 millió font értékű ajánlatát Moises Caicedo kapcsán. A Brighton hasonló szintű összegért mondana le az ecuadori középpályásról, amennyiért a WHU eladta Rice-ot az Arsenalnak. Azaz százmillió font fölé kéne licitálnia a Chelsea-nek.



12:55 - A Real Madrid brazil játékosa, Rodrygo megszólalt Mbappé lehetséges érkezése kapcsán: "Ha a Realról van szó, mindig vannak pletykák. Amikor én kerültem szóba, azt mondták, hogy Paul Pogba érkezhet, most más játékosokat is emlegetnek. Természetesen remélem, hogy Mbappe jön, sokat segítene nekünk. Ő egy sztár, de tényleg nem tudok róla semmit."



11:41 - A brazil Flamengo érdeklődik a Manchester United védője, Alex Telles iránt. A 30 éves brazil bekk az előző szezont kölcsönben a Sevilla együttesénél töltötte. Mindeközben Fabrizio Romano arról ír, hogy a MU szóban már megállapodott a szaúdi Al-Nassr csapatával.



11:27 - Folarin Balogun az Inter új kiszemeltje. Az Arsenal támadója az előző szezont kölcsönben a francia Rennes együttesénél töltötte.



10:52 - Chadaille Bitshiabu Lipcsébe igazolt. A 18 éves francia védő a PSG-ben szerepelt az elmúlt hat évben, az előző szezonban 16 meccsen szerepelt.



10:46 - Sadio Mane árát feljebb emelte a Bayern. 30 millió euró alatt nem adja a szenegáli válogatott támadót, akiért szaúdi klubok érdeklődnek.



10:38 - Van ok az örömre a Celta Vigo csapatánál. A spanyol élvonalbeli együttes nemrég 5:0 arányban múlta felül Cristiano Ronaldoékat, ma pedig bejelentették, hogy Jonathan Bamba aláírt hozzájuk. Az elefántcsontparti támadó az elmúlt öt évben a Lille játékosa volt.



10:26 - Ha már City, a manchesteriek továbbra sem tettek le Josko Gvardiol megszerzéséről. A horvát védő mellett a lyoni bekk, Abdoulaye Ndiaye is szerepel az angolok kívánságlistáján.



10:19 - A City visszautasította az Al-Ahli ajánlatát Riyad Mahrezért. A szaúdiak 21 millió eurót ajánlottak, a BL-címvédő 35 millió alatt nem adnál



10:01 - Steven Gerrard továbbra sem tett le arról, hogy az Al-Ettifaq együtteséhez csábítsa Jordan Hendersont Liverpoolból. A két klub között zajlanak a tárgyalások.



09:59 - Moises Caicedo megszerzése érdekében 70 millió font értékű ajánlatot készül tenni a Chelsea a Brighton csapatának.



09:39 - Borna Sosa pótolhatja Leonardo Spinazzolát az AS Roma együttesénél. Az olasz válogatott védő hamarosan eligazol, a helyére Stuttgartból jönne a 25 éves horvát hátvéd. Megszerzése 15 millió euróba kerülne.



09:16 - Megvan a távozó André Onana utódja, Yann Sommert szeretné megvásárolni az Inter. A Bayern svájci kapusáért hatmillió eurót kell fizetni.



08:44 - Juan Cuadrado az Inter játékosa lesz. A kolumbiai futballista szerződése lejárt a Juvénál, hiába hívták szaúdi klubok, marad Olaszországban, a BL-ezüstérmes csapattal egyéves szerződést köt.



08:29 - Alvaro Morata iránt az Inter érdeklődik, 15 millió eurót ajánlottak a spanyol támadóért, de az Atletico 20 milliót kér.



07:30 - Joan Laporta, a Barcelona elnöke, kijelentette, el akarja hozni Bernardo Silvát. A City portugál futballistája iránt a PSG is érdeklődött, de az angolok visszadobták az ajánlatot.





07:22 - Renato Sanches kölcsönben Rómába kerülhet. Az eb-győztes portugál középpályás a PSG játékosa, de alig kapott lehetőséget az előző szezonban. Mourinho viszont számítana rá.



07:08 - Tijjani Reijnders megérkezett Milánóba. Kerkez Milos (korábbi) csapattársa orvosi vizsgálaton vesz részt, majd aláír az AC Milan együtteséhez.



06:53 - Kane kizárta, hogy a PSG-hez igazoljon. A Tottenham támadója iránt több topcsapat is érdeklődik, de ha elhagyja Londont, akkor Münchenben köt ki. Ehhez már csak a kluboknak kellene megegyeznie a vételárról, a Spurs eddig visszadobta a Bayern ajánlatait.



06:11 - Pierre-Emerick Aubameyang Marseille-be igazol. A gaboni csatár a 2025/26-os idény végéig ír alá, a Chelsea nem gördít különösebb akadályt a távozása elé.

00:03 - Kerkez Milos ma repül, hogy lezárja átigazolását a Bournemouth csapatához. 15,5 millió fontos átigazolási díj, hosszútávú szerződés.

