Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 20-án:

16:32 - Hivatalos, a Gavi féle hercehurcának is vége, akit sikerült regisztrálni Barcelonában. A 6-os mezben futballozhat és 2026-ig írt alá, kivásárlási ára egymilliárd euró.

16:17 - Amint megvan az angol bajnok az előbb említett igazolással, figyelmét teljes mértékben Josko Gvardiol-ra fordítja majd. A személyes feltételek terén itt is jól állnak a folyamatok, a klub már egy rágósabb falat lesz, mert jóval többet akarnak, mint 80 millió euró és még mindig bíznak abban, hogy megtarthatják Gvardiolt.

Right after Kovacić deal, Man City will push again for top target Josko Gvardiol — as personal terms are on the verge of being agreed with Croatian CB. #MCFC



Negotiations needed with RB Leipzig as they want way more than reported €80m fee, still hoping to keep Josko. pic.twitter.com/xc5MzRtBEG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2023

15:33 - Csupán idő kérdése és megegyzésre juthat egymással a Chelsea és a Manchester City Mateo Kovacic kapcsán. A horváttal a személyes feltételekről már két hete sikerült.



14:59 - A West Ham a második ajánlatát is elutasította az Arsenalnak, akik 90 millió fontot ajánlottak Declan Rice-ért, igaz 15-öt ebből bónuszok formájában, de a kalapácsosok szerint ezeket elég nehéz lenne elérni. Ráadásul kicsit kettős játékot is játszanak, mert számítanak a Manchester City megjelenésére, amivel még feljebb strófálhatnák az árát az angol középpályásnak.

14:12 - A Newcastle szeretné rövidre zárni James Maddison ügyét, akit a kieső Leicestertől szereznének meg és az egyik legfontosabb célpontjuk. Ugyanígy dolgozik az ügyön a Tottenham is, viszont a szarkák a Bajnokok Ligájában indulnak.

Newcastle will insist on James Maddison deal this week as they don’t want a long saga — he’s top target but decision has to be made soon. #NUFC



Tottenham are also working on player side, still pushing and into the race; no bid was submitted last week despite reports. pic.twitter.com/NXyc8aYRqo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2023

13:35 - Erling Haaland marad jövőre is a Manchester Cityben, mondta el ügynöke, Rafaela Pimenta.

12:00 - Perisicet hazacsábítják a szurkolók. A Hajduk Split drukkereinek üzenete ellepte a Tottenham játékosának instagram-oldalát. Perisic megígérte korábban, hogy egy szezont mindenképp eltölt nevelőegyesületében, akikkel nagyon szeretne bajnoki címet ünnepelni.

11:31 - A Chelsea bejelentette, hogy leigazolták Christopher Nkukut. A lipcsei támadóért 52 millió fontot fizettek, hat évre írt alá.

11:27 - Az Arsenal 90 millió font értékű ajánlatot készül tenni a West Ham Unitednek Declan Rice-ért.

10:25 - Szoboszlai Dominik 70 milliós kivásárlási ára június 30-ig él. Ha addig ilyen összegű ajánlat érkezik, a lipcseieknek kötelező azt elfogadni.

Understand release clause for Dominik Szoboszlai is valid until June 30 — and not until July 15. ???????????? #transfers



Release clause available for €70m only in case club submits official bid within June 30.



If bid is submitted later, the clause will only be valid for winter window. pic.twitter.com/4410vxCQdV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023

9:30 - Nicolas Jackson személyében szenegáli csatárt készül venni a Chelsea. A Villarreal 35 millió eurót kaphat a támadóért, aki az előző szezonban 38 mérkőzésen 13 találatig jutott.

9:24 - Holland válogatott védőt venne az Arsenal. Jurrien Timber az Ajax kulcsjátékosa, de könnyen lehet, hogy hamarosan az angol ezüstérmesnél szerepel majd. Az ágyúsok 35 millió eurós ajánlatát elutasította klubja, a hollandok 50 milliót szeretnének érte.

9:10 - A Juve szeretné megtartani francia középpályását. Adrien Rabiot szerződése lejár a zebráknál, a játékost angol élvonalbeli csapatok is szívesen látnák.

8:14 - Klopp kinézte magának Ryan Gravenberchet. A Bayern holland középpályásának 2027-ig szól a szerződése, piaci értéke 30 millió euró.

8:02 - A PSG Bernardo Silvát akarja. A City portugál középpályásának két év múlva jár le a szerződése, klubja 80 millió euró alatt nem adná el.

7:50 - Dzeko Isztambulba tart. A bosnyák futballista két évre szóló szerződést köthet a Fenerbahce együttesével.

Borítókép: Sport365