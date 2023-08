Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 8-án, kedden:

00:08 - A nagymúltú Olympique Marseille is bejelentkezett Sallai Rolandért, állítják a francia források. A magyar szélső 10-12 millió euróért lehetne mozdítható.

| JUST IN: Marseille has initiated talks about Roland Sallai, while awaiting confirmation about Malinovskyi’s departure & to know more about Ünder’s future. The Hungarian could be available for €12-15m. Italian & Turkish clubs are showing interest. [@IgnazioGenuardi] #TeamOM pic.twitter.com/rS35fzzQsv