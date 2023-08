Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 1-én, kedden:

18:41 - Az Ajax megtorpedózta a West Ham tervét, amit a Manchester City tehetsége, Carlos Borges leigazolásáért indítottak. A szóbeli megegyezés már meg is született a hollandokkal, a játékos hamarosan Amszterdamba utazik.

EXCLUSIVE: Ajax are set to hijack West Ham deal to sign Manchester City top talent Carlos Borges, here we go! #Ajax



Verbal agreement in place, player will be in Amsterdam for medical tests soon as sources close to Ajax confirm.



West Ham, close but Ajax hijacked the deal. pic.twitter.com/WQdSd0IJlo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

17:45 - Rasmus Hojlund ma átesik az orvosi vizsgálatok első felén. A játékos már Manchesterben.

Rasmus Højlund will undergo first part of medical tests later today — he’s already in Manchester #MUFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

17:32 - Hivatalos: Giancomo Raspadori aláírta új, hosszútávú szerződését a Napolival. 2028-ig kötelezte el magát az olasz bajnokhoz.

Official: Giacomo Raspadori signs new long term deal at Napoli until 2028 pic.twitter.com/WnO4Sde7Uu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

16:23 - A Red Bull Leipzig újabb ajánlatot tett Castello Lukebáért. A 32 milliós ajánlat még a Lyon asztalán pattog, a játékos ugyanakkor már megállapodott a németekkel.

RB Leipzig have submitted new bid to Lyon for Castello Lukeba — understand it’s €32m plus sell on clause



Lukeba already agreed personal terms on five year deal with Leipzig.



After 2 years, Lukeba wants to leave with an important compensation for Lyon. pic.twitter.com/x8boZxzFTN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

15:34 - A Liverpool újabb, ezúttal 42 millió fontos ajánlatot tett Romeo Laviáért. A Southampton 50 milliót szeretne, de folynak az egyeztetések.

Liverpool have submitted new bid for Roméo Lavia as expected — £42m fee.



Still no agreement with Southampton, it will be formally rejected soon as they insist on £50m asking price. #LFC



Negotiations remain ongoing.



Clubs remain in contact as Lavia wants the move. pic.twitter.com/wKVv5sycog — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

15:01 - Az Inter megtette újabb, 25 millió eurós ajánlatát a West Ham csatáráért, Gianluca Scamaccáért. A személyes feltételekben már megegyeztek, a várakozások szerint hamarosan a klubok is közös nevezőre jutnak.

Inter next bid for Gianluca Scamacca will be in the region of €25m and it will could include add-ons, agreement expected to be reached in the next days with West Ham



Scamacca has already accepted to join Inter and new round of talks has been scheduled. pic.twitter.com/MqpBQ1PMQB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

14:00 - Korábbi NB I-es játékost igazolt a német másodosztályú Hertha. Haris Tabakovic a Debreceni VSC és a Diósgyőri VTK csapatainál is megfordult. Dárdai Pálék az Austria Wientől vásárolták meg.



13:54 - 25 milliót adtak volna Youssef En-Nesyri-ért a Sevillának, de nem fogadták el az Al Hilal ajánlatát



13:13 - Jérémy Doku a Manchester City új kiszemeltje, a fiatal belga támadóval pótolnák a távozó Mahrezt.



12:55 - Renato Sanches kölcsönben az AS Roma játékosa lehet, legalábbis olasz lapok szerint. A portugál középpályás jelenleg a PSG tagja.



12:07 - Yann Sommer ügyében egyelőre nincs megegyezés a Bayern és az Inter között. A svájci kapus szerződésében 6 millió eurós kivásárlási ár szerepel, de az olaszok egyelőre négyet ajánlottak, bónuszokkal.



11:43 - Dembélé ügyében tovább tárgyal a PSG és a Barcelona, a játékos szíve Párizs felé húz, már csak az árban kellene megállapodni.



11:18 - Rasmus Hojlund orvosi vizsgálaton vesz részt Manchesterben. Az Atalantától érkező támadót ezen a héten jelenti majd be új klubja.



11:15 - Ha már Bayern: a kapusposzton is várható új igazolás, a legfrissebb kiszemelt Bono, akit 12-13 millió euróért vásárolnának meg a Sevillától. Ők azonban 20 millió alatt nem adnák.



11:03 - Sajtótájékoztatót tartott Tomas Tuchel, de a Bayern edzője nem mondott semmit Kane leigazolásával kapcsolatban. A középpályát viszont megerősítené.



10:56 - Végre pont kerülhet a Gvardiol-átigazolás végére. Sajtóhírek szerint a City ma teszi hivatalossá a horvát védő megszerzését.



10:20 - Visszavásárlási klauzulával adná el Kane-t a Tottenham. Az angol támadóért a Bayern 100 millió eurós ajánlatot tesz (90 fix és 10 bónusz), de a Spurs 116 milliót akar.



09:57 - Többek között a Liverpoolt is hírbe hozták Kylian Mbappéval kapcsolatban. "Mosolyogtunk egyet rajta. Azt tudom mondani, hogy remek játékos, de a pénzügyi feltételek nem passzolnak hozzánk" - nyilatkozta Jürgen Klopp, a klub vezetőedzője.



09:38 - Vlahovics-Lukaku csere a láthatáron. A Juve a szerb támadóját adná a belga csatárért cserébe a Chelsea csapatának.



09:14 - Az Inter lemondott Balogun megszerzéséről, jelenleg túl drága nekik az Arsenal támadója.



08:58 - Vissza fogja utasítani a Napoli az Al Hilal ajánlatát. A szaúdi klub Victor Osimhent szeretné megszerezni, de 140 millió euróért nem adja az olasz bajnok.



08:13 - Négy napja jelentette be a Betis együttese, hogy megszerezték Alex Colladot, a Barcánál nevelkedő támadó középpályást. A 24 éves futballistát most kölcsönadták a szaúdi Al Okhdood csapatának.



08:03 - Százmillió eurós ajánlatot tesz Harry Kane-ért a Bayern München. A Tottenham korábban nyolcvan- és kilencvenhárommillióra is nemet mondott.



07:34 - Három játékost ajánlott a Barca Kylian Mbappéért cserébe: Dembélé mellett Gavi és Raphinha is az ügylet része lett volna. A francia klub által megadott július 31-i határidő letelt, Mbappé pedig még mindig az ő labdarúgójuk.



07:05 - Sadio Mané ma aláírja négy évre szóló szerződését az Al Nassr csapatával, miután sikeresen lezárult az orvosi vizsgálata. A szenegáli támadóért 40 millió eurót kap a Bayern München.

00:07 - A Bayern München letett David Raya leigazolásáról, miután a Brentford a bajorok harmadik ajánlatát is visszadobták. A müncheniek új célpontja a Sevilla portása, Bono.

David #Raya is off at this stage. Therefore FC Bayern is considering other options. One of them: #Bono - confirmed. Talks took place



But Bayern is still not willing to spend a high fee for a new No. 1 in this window.



De Gea, he’s still not a transfer target for Bayern.… pic.twitter.com/POgIIRgXD7 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 31, 2023

Borítókép: sport365