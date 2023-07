Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 25-én, kedden:

19:05 - A West Ham egyeztetne a Manchester Uniteddel Harry Maguire és Scott McTominay átigazolásáról.

19:00 - A Southampton árat szabott Romeó Laviának, akiért a Liverpool érdeklődik. A 19 éves középpályásért 58 milliót kér a Championshipben szereplő egyesület.

18:52 - A Marca szerint minden kész, Ruben Blanco a Celta Vigóból a Marseille-hez igazol.

18:24 - Pedro meghosszabbította szerződését a Lazióval, így további egy évig a az olaszoknál láthatjuk majd.

17:53 - Anthony Elanga elhagyta a Manchester United-et, hogy aláírjon a Nottingham Foresttel.

What a privilege to sign for this historic football club! I’m honestly so happy and excited to be here, I haven’t stopped smiling! Thank you for the amazing welcome @NFFC

Thankyou God pic.twitter.com/zml3EpAqaZ — Anthony Elanga (@AnthonyElanga) July 25, 2023

17:49 - A Sky értesülései szerint Jordan Henderson elköszönt csapattársaitól, a héten pedig aláír az Al Ettifaq-hoz.

17:24 - A Manchester United és Rasmus Hojlund közt teljes az egyezség. A dán támadó öt évre ír alá, további egy évre szóló opcióval.

Understand terms of Manchester United agreement with Rasmus Højlund and his camp on personal terms are now clear: five year deal, 2028



Told contract will include option for further year.



Man United will bid this week but for right fee — not entertaining €90/100m ‘games’. pic.twitter.com/XPnOLcE595 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023

16:34 - A Liverpool ma közvetlen tárgyalásokat folytatott Roméo Lavia leigazolásáról, a Southampton 50 millió fontot kér. Június óta folynak a tárgyalások a játékos oldalán, a személyi feltételekkel kapcsolatban nincs probléma - most már a klubokon múlik. A Liverpool azon dolgozik, hogy pótolja Jordan Hendersont, aki az Al Ettifaqhoz készül - Fabinho, közel az Al Ittihadhoz.

15:49 - Raúl Jiménez befejezte az orvosi vizsgálatot a Fulham új játékosaként. Az 5,5 millió fontos szerződésről szombaton született megállapodás, hamarosan aláírják.

15:20 - A Barcelona azt tervezi, hogy bejelenti Alejandro Balde új szerződését, amint visszatérnek a szezon előtti túráról. A 2028 júniusáig érvényes új szerződésről már aláírták a dokumentumokat.

14:50 - Alexander Nübel a stuttgartiakhoz igazolt. A VfB 8 millió eurót fizetett érte a Bayern Münchennek. A kapus az előző szezont kölcsönben Monacóban töltötte.

Herzlich willkommen in Cannstatt, Alex! ????⚪????

Der #VfB und der FC Bayern haben sich auf eine einjährige Leihe von Alexander #Nübel verständigt. Der 26-jährige Torhüter wechselt mit sofortiger Wirkung von der Isar an den Neckar.

Zur Meldung ????➡ https://t.co/a74L9irM9M pic.twitter.com/ZDYe6NB50x — VfB Stuttgart (@VfB) July 25, 2023



13:45 - Eden Hazard visszautasította az Inter Miami hívását. A jelenleg klub nélküli belga futballista Európában maradna.

12:59 - Sadio Mane tárgyalásban az Al Nassr csapatával. A szenegáli futballistára nem számít a Bayern München.



12:50 - Dárdai Palkó visszatérése kapcsán nyilatkozott a Hertha sportigazgatója:

"Nagyon örülünk annak, hogy sikerült hazahoznunk Palkót, mert ő egy berlini fiú, aki azonosulni tud a várossal és a klubbal. Meghatározó játékosa volt a Fehérvárnak, ráadásul nemzetközi tapasztalatot is gyűjtött, valamint a magyar nemzeti együttesben is bemutatkozhatott" - mondta Benjamin Weber az egyszeres magyar válogatott futballistáról.



11:38 - Ange Postecoglou, a Tottenham vezetőedzője szerint egy középhátvédet mindenképpen igazolni fognak.



11:33 - David Raya a Bayern kiszemeljte. A kapust kereső müncheniek olasz sajtóhírek szerint megvásárolnák a Brentford hálóőrét.



10:44 - Az Al Hilal 40 millió euróért vásárolná meg Antoine Griezmannt. Az Atletico Madrid támadóját 2026 nyaráig köti szerződés a fővárosi klubhoz.



10:32 - Dárdai Palkó ismét a Hertha játékosa. A német másodosztályú együttes visszavásárolta a középpályást, aki előtte Székesfehérváron szerepelt.



10:31 - Kylie Walker kihagyja a mai City-Bayern meccset, mivel a két klub tárgyal a futballista átigazolásáról.



10:19 - Romeo Lavia a Liverpoolnál folytathatja. A Southampton 19 éves középpályását 50 millió fontért veheti meg Klopp együttese.



9:55 - Conor Gallagher iránt 45 millió eurós ajánlatot tett a West Ham, de a Chelsea kevesellte. A londoniak hatvanmilliót kérnek a középpályásért.



9:40 - Igor Julio orvosi vizsgálaton vesz részt a Brighton csapatánál. A középhátvéd Firenzéből érkezik, De Zerbi vezetőedző szerint vele válik teljessé a keret.



9:30 - Barcelonából vinne játékosokat a Marseille. A franciák érdeklődnel Clement Lenglet és Eric García iránt is.



8:30 - Kessié ügyében tárgyal a Barca és a Juve. Mindkét csapat Los Angelesben tartózkodik, csütörtökön egyeztetnek majd a középpályás klubváltásáról. Az olaszok 10-15 millió eurót fizethetnek érte.



8:10 - Hiába kérdezték az újságírók Erik Ten Hagot, a Manchester United edzőjét Kylian Mbappéról, a tréner megmondta, érvényes szerződéssel rendelkező futballistáról nem nyilatkozik.



7:46 - Fabio Carvalho szerint Klopp semmilyen tanácsot nem adott neki, mindent magának kell megtanulnia. A 20 éves támadó középpályást Lipcsébe adja kölcsön a Liverpool, a portugál játékos korábban mindössze 8 percet játszott idén az első csapatban-



7:12 - Kylian Mbappé távozik a PSG-től, a francia klubnál már az utódja is megvan, a párizsiak Harry Kane-t igazolják le, 100 millió euróért. A támadót korábban a Bayern és Manchester United is kinézte, de utóbbi nemrég kiszállt az árversenyből. Mindenközben angol lapok szerint Kane szívesen szerződne a MU-hoz.

Borítókép: Sport365