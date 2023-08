Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 8-án, kedden:



13:06 - A Tottenham bejelentette Micky van de Ven érkezését.



12:06 - Marco Verrattiért tett ajánlatot az Al Hilal, de a PSG kevesellte a 45 millió eurós összeget.



11:31 - Tino Livramento aláírt a Newcastle csapatához. A Southampton 32 millió fontot kapott a 20 éves védőért, aki 5 évre szóló szerződést kötött a szarkákkal.



11:16 - Nem adja fel a Bayern, újabb ajánlatot tesz Harry Kane megszerzéséért. A támadó szeretné, ha mihamarabb eldőlne, hol folytatja, de jól érzi magát a klubja új edzőjével, Ange Postecoglouval.



10:14 - Micky van de Ven átment az orvosi vizsgálaton, a Tottenham hamarosan bejelenti a holland védő szerződetését.



10:12 - Edson Alvarez orvosi vizsgálatra érkezik a West Ham Unitedhez. A mexikói válogatott középpályásért 32 millió fontot fizetnek a londoniak, további 2 milliós bónusz járhat az Ajaxnak.



10:10 - Nem adja fel az Al Hilal: habár a Napoli visszadobta a 120 millió eurós ajánlatot Osimhenért, a szaúdi klub újabb összeggel próbálja meggyőzni a címvédőt. A nigériai támadónak évi 50 millió eurós fizetést adnának.



09:30 - Alvaro Morata sem megy sehová, legalábbis Fabrizio Romano szerint. Az Atletico spanyol támadója egyeztetett a klubbal és Simeone vezetőedzővel, ennek eredményeképp 2027 nyaráig szóló szerződést kötnek majd vele. A futballistát olasz és szaúdi csapatok is leigazolták volna.



8:02 - Bernardo Silvát marasztalja a City. Hiába a Barca és a PSG érdeklődése, a manchesteriek hamarosan új szerződést ajánlanak a portugál futballistának. A középpályás piaci értéke 80 millió euró.



7:46 - Négy játékosát engedi el napokon belül a Manchester United. Maguire, McTominay, Van de Beek és Fred is távozik, előbbi kettő iránt a West Ham készül lépéseket tenni, Van de Beeket a Sociedad veheti kölcsön, míg Fred iránt számos klub érdeklődik.



07:01 - Charles de Ketelaere az Atalanta kölcsönjátékosa lesz. a 22 éves belga támadó-középpályást tavaly vette meg a Milan, azonban 40 mérkőzésen egyetlen gólig sem jutott. A bergamoiak 3 milliót fizetnek érte első körben, utána végleg megvásárolhatják, további 23 millióért cserébe.



06:24 - Nikola Vlesic személyében 12 millió euróért vásárolt középpályást a Torino. A horvát játékost az előző szezonban csak kölcsönadta a West Ham az olaszoknak, most már végleg az övék.

00:08 - A nagymúltú Olympique Marseille is bejelentkezett Sallai Rolandért, állítják a francia források. A magyar szélső 10-12 millió euróért lehetne mozdítható.

| JUST IN: Marseille has initiated talks about Roland Sallai, while awaiting confirmation about Malinovskyi’s departure & to know more about Ünder’s future. The Hungarian could be available for €12-15m. Italian & Turkish clubs are showing interest. [@IgnazioGenuardi] #TeamOM pic.twitter.com/rS35fzzQsv