Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 4-én.

08:45 - Paulo Dybala ismét képbe kerülhet a Juventusnál, róla, és több másik kiszemeltről itt írtunk bővebben.

08:23 - A Sky Sports Germany szerint a Bayern München továbbra sem tett le Harry Kane megszerzéséről, a hadműveletet pedig Kar-Heinz Rummenigge vezeti érte. A Tottenham állítólag letagadta, hogy érkezett volna ajánlat az angol válogatott csatárért, annak ellenére, hogy korábban erről szóltak a hírek. Kane szívesen írna alá a bajorokhoz, de Londonban hallani sem akarnak arról, hogy eladják, így elképzelhető, hogy ez az üzlet csak jövőre valósulhat meg, viszont akkor már a lejáró szerződésű klasszissal kell csupán megegyezni.

08:17 - Az Aston Villa meghallgatja az ajánlatokat Leander Dendonckerért annak ellenére, hogy hosszútávú szerződése van a klubnál. Unai Emery számol a futballistával, de Fabrizio Romano azt írja, nagy a verseny a posztján. Francia, olasz csapatok kapva kapnának az alkalmon, ahogy Premier League klubok is jelezték érdeklődésüket. A belga labdarúgó nyitott a váltásra.

Understand Aston Villa are open to listen to offers for Leander Dendoncker despite his longer running deal. He's rated by Emery but there's lot of competition. #AVFC



French and Italian clubs already asked for info; player open to any kind of proposal. PL clubs also keen. pic.twitter.com/SO2suh6OgM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

08:14 - A Sporting csapatában köthet ki Viktor Gyökeres, a svéd támadó kapcsán a Coventryvel kell megegyezniük a portugáloknak.

Viktor Gyökeres deal. Understand the agreement is getting closer for Swedish striker to join Sporting, bid has been improved.



Sporting did best efforts, not done yet due to Coventry high requests — but definitely closer.



Parties believe deal could be done later this week. pic.twitter.com/3FU81WK54W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

08:10 - A Manchester City hivatalosan is ajánlatot tehet Josko Gvardiolért. Korábban a kékek szóban már jelezték, hogy hajlandóak 75 millió eurót is fordítani a horvát védőre némi bónusszal kiegészítve, de a Leipzig hajthatatlan: legalább 100 millió eurót akarnak. A személyes feltételekről közel két hete megállapodtak.

Manchester City are preparing an official bid for Joško Gvardiol.#MCFC



Understand verbal approaches for €75m plus add-ons were rejected by Leipzig — talks continue.



Leipzig always wanted at least €100m for Gvardiol.



Personal terms 100% agreed as revealed 10 days ago. pic.twitter.com/IRYviTgJj7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

06:21 - Sergio Ramos visszatérése a Sevillához, kudarcba fulladt. Ezt a Sevilla alelnöke ismerte el.

00:08 - A brazil csodagyerek, Angelo a héten Londonba utazik, hogy aláírja hatéves szerződését a Chelsea-vel. A játékosért a Santos 15 millió eurót kap majd.

Understand Brazilian talent Ângelo will travel to England this week in order to complete medical tests and then sign six year deal as new Chelsea player. #CFC



All documents are in place with Santos set to receive €15m fee. pic.twitter.com/zt2uL8zqhT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

