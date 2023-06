Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 13-án:

14:31 - A káosz közepén is az edzőkérdés az egyik legsürgetőbb megoldandó feladat a Paris Saint-Germain-nél, amire a L'Equipe információi alapján Julian Nagelsmann a legesélyesebb. Felkérhették Thierry Henryt is segédedzőnek, ő azonban visszautasította a lehetőséget, nem akar a német mesterrel dolgozni, miközben eddigi asszisztense, Dino Toppmoller az Eintracht Frankfurt vezetőedzői pozícióját töltheti be.

14:27 - A Prestonhoz kerülhet kölcsbe a Liverpool fiatal tehetsége. Calvin Ramsay tavaly érkezett a vörösökhöz Skóciából, alapvetően Alexander-Arnold tehermentesítésére, de megsérült, és a felépülését követően Jürgen Klopp úgy érzi, a kölcsönadás lenne a legjobb megoldás Ramsay-nek - számol róla be a The Athletic.

14:12 - Mbappé soha nem beszélt szerződéshosszabbításról a PSG-vel, tavaly júliusban elmondta nekik, hogy 2024-nél tovább nem akar maradni, a levél csupán ennek a megerősítése volt, áll az AFP-nek elküldött nyilatkozatában a francia klasszisnak. A párizsiak álláspontja továbbra is teljesen világos: hosszabbíts, vagy távozz még ezen a nyáron, de semmiképp se jövőre ingyen.

Kylian Mbappé statement to AFP.



“I have NEVER discussed any contract renewal with PSG”.



“The board has been informed since July 15th, 2022 of my decision not to extend beyond 2024 — and the letter sent was only meant to confirm what I already told them”. pic.twitter.com/ggaO5ZPfqm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

13:02 - Itt pedig egy másik ismerős arc, Declan Rice kapcsán hoztunk híreket, egyben egy videót is, amiből kiderül, miért kell annyira az Arsenal-nak (is) a friss Európa Konferencia Liga győztes angol válogatott.





13:00 - Josko Gvardiol kapcsán már írtunk ma röviden, most itt egy hosszabb cikk is a Bayern München hajszájáról a horvátért.







12:47 - Állóháború zajlik a Chelsea és a Brighton között. Utóbbi újra ajánlatot tesz Levi Colwill-ért, ami 40 millió fontot kóstál, előbbi hajthatatlan, mondván a 20 éves védő a jövő egyik fontos alapköve a Stamford Bridge falain belül. Colwill értékét egyébként 16 millió euróra becsüli a Transfermarkt jelen pillanatban.

Brighton will bid again for Colwill and it’s £40m proposal, as called last week. No changes. #BHAFC



…and same for Chelsea: no plans to let him leave. Part of long term project. https://t.co/KNZowATGuj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

12:33 - A Premier League történetének egyik legdrágább flopja nincs könnyű helyzetben. Nicolas Pepe 2019-ben 72 millió fontért cserébe került az Arsenal-hoz Lilleből, de mostanra oda jutott karrierje, hogy már a Nice sem kér belőle, ahol az előző évet kölcsönben töltötte. Nem meglepő módon Mikel Arteta sem szeretné reintegrálni a Daily Telegraph informátorai szerint, ugyanakkor 2024-ig hivatalosan még a klub labdarúgója.

12:19 - Granit Xhaka továbbra is kész csatlakozni a Bayer Leverkusenhez, amint az Arsenal új középpályást igazol. Ő lehet Declan Rice, akinek kapcsán bíznak magukban az ágyúsok és dolgozak a transzferen.

Granit Xhaka, still prepared to join Bayer Leverkusen once Arsenal will sign a new midfielder. #AFC



Work in progress for Declan Rice deal, Arsenal confident since last week — more to follow. https://t.co/QmcbS6Fi6S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

12:09 - Az Ngolo Kanté transzfer is kész, szintén Fabrizio Romano jelentése alapján. Az orvosira Londonban került sor, a francia középpályás 100 millió euró környékén keres majd évente az Al Ittihad-nál, és a két éves megállapodás kölcsönös elégedettség esetén opcionálisan hosszabbítható.

Documents are being signed today for N’Golo Kanté to Al Ittihad as revealed last week — done and sealed soon. #CFC



Kanté salary will be around €100m, first part of medical tests already completed.



Here we go confirmed, end of an era at Chelsea. pic.twitter.com/jUyRZZb9yS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

11:53 - Szinte hivatalosnak tekinthető, hogy Evan N'Dicka az AS Roma játékosa. Fabrizio Romano posztja arról mesél, hogy 2028-ig szól majd a megállapodás, valamennyi aláírási pénzt is vonz magával, valamint az elefántcsontparti futballista már úton van Rómába, hogy átessen az orvosi vizsgálatokon és lepapírozzák az ügyletet.







Evan N’Dicka joins AS Roma on free deal as expected — here we go #Roma



Ivorian centre back will sign until June 2028, five year deal agreed.



There will be signing fee included.



N’Dicka, on his way to Roma with his agents in order to undergo medicals and sign the contract. pic.twitter.com/9p0YivFKeY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

11:40 - Maradunk ahol eddig - szintén az Al-Hilal csapna le Luis Albertora, ha a Sky Italia hírei helytállóak. A spanyol válogatott távozna a Laziótól, és eleinte a LaLiga felé fordította a tekintetét, voltak is érdeklődő klubok, de a szaúdiak évi nyolcmilliós ajánlatával nehéz versenyzniük. A klubnak 12+3 milliót kínálnak a labdarúgóért.

11:23 - A Goal információ szerint Romelu Lukakut is megkeresték Szaúd-Arábiából, aki elé az Al Hilal egy két szezonra szóló, összesen 50 millió euró értékű megállapodást rakott le az asztalra. A belga csatár nyitott a váltásra, hétfőn el is látogatott az országba, hogy tárgyaljon a klub vezetőivel.

10:42 - Az Al Ittihad 24 órán belül megszerezheti Ngolo Kanté aláírását. A megállapodás már múlt héten létre jött, az orvosi vizsgálatok első fele is kész.

Understand Al Ittihad are finally confident to get N'Golo Kanté deal signed within the next 24 hours. Agreement reached last week, first part of medical done but still waiting on player/agents signature. #CFC



Deal set to be sealed with final round of talks today. pic.twitter.com/ngciyW37eQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

10:33 - 18 éves gambiai támadót igazolt a Newcastle Dániából. Yankuba Minteh a mögöttünk hagyott szezonban 17 meccsen négy gólt lőtt hat gólpasszt adott az Odense Boldklub színeiben és a fejlődése érdekében július elsejét követően tovább is adják a holland bajnok Feyenoordnak kölcsönbe, egy évre.

#NUFC have completed a deal to sign Yankuba Minteh from Danish side Odense Boldklub, subject to approval.



The 18-year-old Gambia forward will officially complete his move to the Magpies on 1st July 2023 before immediately joining Feyenoord on loan for the 2023/24 season. — Newcastle United FC (@NUFC) June 12, 2023

10:27 - A Marca arról ír, hogy Pep Guardiola legfontosabb nyári célpontja Josko Gvardiol. Az RB Leipzig meg is határozta a horvát védő árát, 75, millió fontot kérnek érte.

10:02 - Kölcsönvenné a West Ham United támadóját az AS Roma Gianluca Scamacca személyében, aki Tammy Abraham sérülése miatt érkezhet a farkasokhoz. Tiago Pinto, az olaszok igazgatója még a héten Londonba repül, hogy egyeztessen erről.

AS Roma director Tiago Pinto will be in London later this week in order to advance in negotiations with West Ham for Gianluca Scamacca ???????? #WHUFC



Roma will ask for Scamacca on loan as replacement for Tammy Abraham after ACL injury.



Roma are also set to sign Evan N’Dicka. pic.twitter.com/lhuadv96WQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

09:55 - A Daily Star szerint a Tottenham 50 millió fontos ajánlatot tenne Jadon Sancho játékjogáért, aki eddig finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Manchesterben. Az angol rekordbajnok még így is bukna némi pénzt, hiszen két éve 73 millió fontot tett le az asztalra az angol szélsőért a Dortmundnak és inkább egy 60 millió körüli ajánlattal lennének elégedettek.

09:45 - David Raya egyértelművé tette a Brentford vezetőségének, hogy távozni akar a Tottenham-hez, és nem hajlandó hosszabbítani. Ennél fogva az üzlet létrejötte két a klubon múlik, de Fabrizio Romano szerint közel a megegyezés.

Tottenham and Brentford, discussing on final fee for David Raya to join Spurs — the goalkeeper wants the move. Talks ongoing. #THFC



Raya will not extend the contract in any case — been very clear with Brentford.



Personal terms 100% agreed with Spurs as called on Sunday https://t.co/A1dlDz58wi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

09:28 - Szaúd-Arábiában köthet ki a Liverpool legendája, Steven Gerrard is - a legutóbb Aston Villa kispadján dolgozó menedzser a Daily Mail szerint az Al Etifaq kispadjára ülhet le.

09:09 - Hiába jár rendkívül közel a megállapodáshoz egymással David De Gea és a Manchester United a szerződéshosszabbítás kapcsán, a szaúdi klubok továbbra is örömmel látnák a liga egyik sztárjaként oldalukon a spanyol hálóőrt. Bármi is történik azonban, a vörös ördögök új kapust akarnak igazolni, amivel versenyhelyzetet teremtenének.

Saudi clubs are aware of the verbal agreement at final stages between David de Gea and Manchester United over new deal, but they're still insisting to tempt the goalkeeper. #MUFC



Man Utd remain on the market for new goalkeeper in any case. pic.twitter.com/WlQmhusFA2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

08:37 - És egy kis José Mourinho is a reggeli kávé mellé. A portugál edző klubja magabiztos Evan N'Dicka ügyében még úgy is, hogy az Eintracht Frankfurt lejáró szerződésű támadójánál mások is kopogtattak. Öt éves szerződésről sugdolózik az internet népe, Aouar után ő lehet a következő szabad ügynök, akit behálóznak az AS Románál.

Roma are getting confident to get Evan N'Dicka deal done this week despite interest from other clubs. Five year contract discussed days ago and club hopeful to get it completed. #transfers



N'Dicka, available as free agent; Roma have already signed Aouar on free deal. pic.twitter.com/c1AJt0kdt1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023





08:32 - Jeremi Frimpong lehet a Bayer Leverkusen egyik legnagyobb vesztesége, amennyiben a holland szélső védőt nem tudják megtartani. A hollandnak fantasztikusan sikerült az idénye, 10 gólt és 9 gólpasszt jegyzett, ami olyan klubok érdeklődését keltették fel, mint a Barcelona, a Bayern München vagy a Manchester United. Utóbbiak találkoztak is a futballista ügynökével két hónapja, de a gyógyszergyáriak remélik: meg tudják tartani.

Jeremie Frimpong remains one to watch this summer as his agent met with Barcelona, Bayern and Man United almost two months ago. #transfers



Dutch RB completed the season with 10 assists and 9 goals. Bayer Leverkusen hope to keep him but they're aware of big clubs interest. pic.twitter.com/QanF2rGAjt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

08:23 - Joselut már csak néhány lépés választja el attól, hogy magára húzhassa a Real Madrid mezét nyáron, gyakorlatilag a tárgyalások jelenlegi szakaszában a királyiakon múlik minden, a személyes feltételekről múlt héten megállapodtak a felek.

Real Madrid are working on key, final details of Joselu deal in order to get it done in the next days. It’s up to Madrid as deal would happen at very favourable conditions. #RealMadrid



Personal terms already agreed last week as Joselu dreams of this move, waiting for Real. pic.twitter.com/7xiHiD09xG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023



08:17 - A Chelsea és az Inter több játékos kapcsán is tárgyalóasztalhoz ülhet a következő napokban. Az olaszok Koulibaly, Chalobah és Lukaku kapcsán üzletelnének, míg az angolok André Onana játékjogának megszerzéséről érdeklődnének. Az Inter egyik fő célpontja állítólag a mindössze egy éve londonba igazolt szenegáli védő.

Chelsea and Inter are set to schedule a meeting in the next days, as called yesterday #CFC



Understand Inter will ask about Kalidou Koulibaly as priority target.



Romelu Lukaku’s future, main topic; but Trevoh Chalobah for Inter, André Onana for Chelsea will be also discussed. pic.twitter.com/3dtWTKLqVs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023



08:08 - A PSG álláspontja egyértelmű Kylian Mbappé ügyében: ingyen semmiképp sem akarják elveszíteni, így vagy új szerződést íratnak alá vele, vagy pedig azonnal átadó listára teszik, ugyanakkor az időzítés meglepte a párizsiakat a francia világbajnok támadó részéről, akinek jövőre lejár a kontraktusa.

PSG are surprised with Kylian Mbappé decision as there was NO legal need for Mbappe to send any letter — as from August 1 it’s automatically non-renewal. #PSG



Paris position is clear: sign new deal or club open to let him go THIS summer. pic.twitter.com/AmETZt2YrQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

00:01 - Nacho Fernandez nemrég megerősítette, hogy folytatja pályafutását a Real Madridnál, most pedig az El Chiringuitóban beszélt a klub körüli történésekről.

