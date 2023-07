Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 25-én, kedden:



9:55 - Conor Gallagher iránt 45 millió eurós ajánlatot tett a West Ham, de a Chelsea kevesellte. A londoniak hatvanmilliót kérnek a középpályásért.



9:40 - Igor Julio orvosi vizsgálaton vesz részt a Brighton csapatánál. A középhátvéd Firenzéből érkezik, De Zerbi vezetőedző szerint vele válik teljessé a keret.



9:30 - Barcelonából vinne játékosokat a Marseille. A franciák érdeklődnel Clement Lenglet és Eric García iránt is.



8:30 - Kessié ügyében tárgyal a Barca és a Juve. Mindkét csapat Los Angelesben tartózkodik, csütörtökön egyeztetnek majd a középpályás klubváltásáról. Az olaszok 10-15 millió eurót fizethetnek érte.



8:10 - Hiába kérdezték az újságírók Erik Ten Hagot, a Manchester United edzőjét Kylian Mbappéról, a tréner megmondta, érvényes szerződéssel rendelkező futballistáról nem nyilatkozik.



7:46 - Fabio Carvalho szerint Klopp semmilyen tanácsot nem adott neki, mindent magának kell megtanulnia. A 20 éves támadó középpályást Lipcsébe adja kölcsön a Liverpool, a portugál játékos korábban mindössze 8 percet játszott idén az első csapatban-



7:12 - Kylian Mbappé távozik a PSG-től, a francia klubnál már az utódja is megvan, a párizsiak Harry Kane-t igazolják le, 100 millió euróért. A támadót korábban a Bayern és Manchester United is kinézte, de utóbbi nemrég kiszállt az árversenyből.

