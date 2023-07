Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 18-án:

00:03 - Kerkez Milos holnap ma repül, hogy lezárja átigazolását a Bournemouth csapatához. 15,5 millió fontos átigazolási díj, hosszútávú szerződés.

Milos Kerkez will fly to England tomorrow in order to become new Bournemouth player.



◉ Medical tests to be done in 24/48h.

◉ Long term deal agreed player side.

◉ Deal worth £15.5m total package.



Exclusive news confirmed ✔️ pic.twitter.com/7F39ldk65x