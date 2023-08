Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac közelít a záráshoz, lássuk mi történik augusztus 29-én, kedden:

10:25 - Marco Silva, a Fulham menedzsere megerősítette, hogy a klub szerződteti Timothy Castagne-t a Leicestertől. "Nem 100%-osan kész, de az üzlet már tényleg majdnem kész!"

10:18 - Bolla Bendegúz ismét kölcsönbe kerül, ezúttal vételi opcióval. Új állomáshelye a szintén svájci Servette lesz.

10:07 - Romain Perraud a Southamptontól az OGC Nice csapatához szerződött kölcsönben. A csapat hivatalosan bejelentette, ahol játszott már 2014 és 2019 között.

09:53 - Több angol médium, köztük a Sky Sports szerint is lehet esély arra, hogy ha Salah elfogadja az Al Ittihad 100+50 milliós ajánlatát, a vörösök Joao Félix-szel pótolják őt.

09:50 - A Sporting ma hivatalossá teszi Ivan Fresneda szerződtetését. A spanyol tehetséget a Barcelona és a Real Madrid is figyelte. 80 milliós kivásárlási záradék, 10 milliós átigazolási díj, 2028-ig szóló szerződés.

09:48 - Jesé Rodriguez, a Real Madrid és a Betis korábbi játékosa Brazíliába kerülhet, a Santos és a Coritiba érdeklődik iránta. (Marca)

09:45 - Romelu Lukaku ma magángéppel érkezik Rómába, amelyet a klub tulajdonosa vezet majd.

09:39 - Carlos Baleba éppen most esik át az utolsó orvosi vizsgálatokon a Brightonnál. Ő lesz Caicedo utódja, 2028-ig érkezik, egy év hosszabbítási opcióval.

Carlos Baleba, undergoing second part of medical tests at Brighton right now — then time to sign #BHAFC



Told contract will be valid until 2028 with an option for further year, 2029. pic.twitter.com/ROk56KXZvX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

09:17 - Jorge Sanchez úton van Portugáliába. A Porto játékosa lesz, kölcsönbe érkezik, 4 millió eurós vételi opcióval, ami 20 lejátszott meccs után kötelező érvényűvé lép elő.

Jorge Sánchez, on his way to Portugal in order to undergo medical tests and sign as new FC Porto player



Deal sealed with Ajax on loan plus €4m option to buy clause — it becomes an obligation to buy after 20 appearances.



Here Jorge and his agent Nathan van Kooperen. pic.twitter.com/IqD3zrGa6X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

09:12 - A Brentford kiszállt a Brennan Johnsonért folyó csatából. A játékosért jelenleg a Spurs a legaktívabb kérő, akik jelenleg is egyeztetéseket folytatnak a Nottinghammel és a játékossal.

Brentford have currently left conversations for Brennan Johnson focusing on different targets, Tottenham are prepared to insist in talks with Forest #THFC



Spurs already held positive talks on player side and now discussions waking place on clubs side. pic.twitter.com/R2BkOTZKES — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

09:10 - Egy lipcsei lap számolt be arról, hogy a Red Bull Leipzig ajánlatot kapott a Dortmundtól Yussuf Poulsenért. A klub ezt azonnal elutasította. Poulsen egyébként 2013 óta tagja a keretnek, akkoriban a német harmadosztályból szerződtették a dán támadót.

09:01 - Sergio Ramos mégis a szaúdiakhoz kerülhet! A Marca beszámolói szerint jelenleg valószínűbb, hogy a Galatasaray helyett az Al Hilal csapatát választja, ahol Benzema csapattársa lehet majd. Jelenleg a szerződés hosszáról egyeztetnek, ugyanis a klub kettő évet adna, míg Ramos három évet kér.

08:51 - Carlo Ancelotti a vezetőség kérésére sem szeretne új csatárt hozni a Real Madridhoz, állítja a Marca. A habfehéreket nagy érvágás érte, ugyanis Vinicius Jr. megsérült a hétvégén és várhatóan 6 hétig nem lesz bevethető.

08:47 - A Sky is megerősítette, hogy nagyon közel Joao Cancelo Barcelonába szerződése. A portugál kölcsönben érkezik a katalánokhoz, akiknek 25 millió eurós vásárlási opciójuk lesz a játékosra.

08:43 - Ma aláírja új szerződését a Barcelona tehetsége, Fermin Lopez. 2028-ig kötelezi el magát, kivásárlási ára 400 millió euró lesz.

Fermin Lopez will sign new deal at Barcelona today; it will be valid until June 2028 after breakthrough in talks as reported yesterday #FCB



Release clause: €400m. pic.twitter.com/ir7kXiSOQn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

08:20 - Demarai Gray átigazolása gyakorlatilag kész van az arab Al Shabab csapatához, már csak a vezetőségnek kell jóváhagynia.

Demarai Gray deal, now up to Al Shabab new board as it was almost done and completed between all parties before changes into club's management #EFC



Conditions of the deal remain potentially agreed on clubs & player side. Up to new board if they want to complete top signing. pic.twitter.com/B1c9mB0Ee8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

08:03 - A Wolves tovább emeli ajánlatát a Leicester támadójáért, Kelechi Iheanacho-ért. A Mirror szerint már 20 millió fontról szólnak az egyeztetések.

08:01 - Fabrizio Romano szerint a mai nap kulcsfontosságú lehet Benjamin Pavard és Trevoh Chalobah átigazolása kapcsán is. Előbbit az Inter vinné a Bayernből, utóbbi pedig épp a bajorokhoz tart, a Chelsea-ből.

Key day for Benjamin Pavard deal… and probably for Trevoh Chalobah potential move to Bayern.



Inter asked Bayern for final answer on Pavard deal by Tuesday; while Bayern will keep negotiating with Chelsea for Chalobah after loan proposal rejected.



More to follow today. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

07:55 - A Manchester United továbbra is balhátvédet keres. Cucurella és Marcos Alonso is a jelöltek közt, de Reguilón is a listán. Ten Hag érdeklődik Tagliafico helyzete iránt is, akit jól ismer korábbról.

Manchester United are still discussing internally about best option for new left back #MUFC



Contacts took place today again for Cucurella, also Marcos Alonso and Reguilón remain in list.



United also called to ask for conditions for Tagliafico deal, well known by Ten Hag. pic.twitter.com/rRDxCq2LRT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

07:32 - Folarin Balogun a mai napon Monacóba utazik, hogy véglegesítse átigazolását és átessen az orvosi vizsgálatokon. 40 millió eurós átigazolási díj üti az Arsenal markát, plusz a jövőbeni eladásból is részesülnek.

Folarin Balogun, set to travel to Monaco on Tuesday in order to undergo medical tests and complete his permanent move to AS Monaco #ASMonaco



€40m package deal plus sell on clause for Arsenal in the future — agreed last Saturday, set to be sealed.



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/mJp8CYpaX4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

06:43 - A Lazio és a Marseille megegyeztek Guendouzi átigazolásáról. A francia játékos kölcsönbe érkezik, 12 millió eurós vásárlási opcióval.

Lazio and OM have already exchanged signed contracts for Mattéo Guendouzi deal, here we go! #Lazio



Agreement sealed for €1m loan fee, €12m obligation to buy, €5m easy add-ons and also 10% sell on clause for OM.



If all goes to plan, Guendouzi will travel on Tuesday. pic.twitter.com/QZ4o9yTs1J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

Borítókép: Sport365